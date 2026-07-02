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Cómo hacer empanadas de bondiola con un relleno jugoso que se desarma solo

La combinación de bondiola de cerdo, cerveza negra, miel y mostaza da como resultado un relleno tierno y jugoso. Con una cocción lenta y algunos secretos, esta receta rinde aproximadamente dos docenas de empanadas.

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La combinación de bondiola de cerdo

La combinación de bondiola de cerdo, cerveza negra, miel y mostaza da como resultado un relleno tierno y jugoso. Con una cocción lenta y algunos secretos, esta receta rinde aproximadamente dos docenas de empanadas.

Las empanadas de bondiola son una alternativa ideal para quienes buscan salir del relleno tradicional de carne. Gracias a una cocción lenta, este corte de cerdo adquiere una textura tan tierna que se desarma con facilidad, mientras que la combinación de cerveza negra, mostaza y miel aporta un equilibrio entre notas dulces e intensas.

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Además de ser una opción perfecta para reuniones familiares o con amigos, esta receta rinde aproximadamente dos docenas de empanadas, por lo que resulta ideal para compartir.

Ingredientes para las empanadas de bondiola

  • 1 kg de bondiola de cerdo, cortada en trozos.
  • 2 cebollas.
  • ½ morrón.
  • 2 dientes de ajo.
  • 2 cebollas de verdeo.
  • Aceite de oliva.
  • Sal.
  • Pimienta.
  • Pimentón.
  • 2 cucharadas de mostaza.
  • 2 cucharadas de miel.
  • 1 lata de cerveza negra.
  • 500 ml de caldo de verduras.
  • Tapas para empanadas.
  • Huevo batido para pincelar.
  • Pan rallado.

Opcional para potenciar el relleno:

  • 3 huevos duros picados.
  • La parte verde de las cebollas de verdeo.

Cómo preparar las empanadas de bondiola paso a paso

La receta corresponde al canal de YouTube "La rusa cocina".

Sellar la carne: calentar una olla con un poco de aceite de oliva y dorar la bondiola de ambos lados para sellar sus jugos.

Preparar la base: agregar las cebollas cortadas en láminas, el morrón, la parte blanca de las cebollas de verdeo y los dientes de ajo picados.

Condimentar: incorporar sal, pimienta y pimentón a gusto.

Brasear la carne: añadir la miel, la mostaza, la cerveza negra y el caldo de verduras. Mezclar bien, tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante unas tres horas, hasta que la carne se deshaga fácilmente con un tenedor.

Desmenuzar el relleno: cuando la carne se deshaga fácilmente con un tenedor, retirarla de la olla y desmenuzarla. Mezclarla con parte de la salsa de cocción y dejar enfriar por completo. En este momento, si se desea, agregar los 3 huevos duros picados y la parte verde de las cebollas de verdeo.

Armar las empanadas: colocar una cucharada generosa de relleno sobre cada tapa, cerrar y realizar el repulgue elegido.

Hornear o freír: para la versión al horno, espolvorear una placa con pan rallado, acomodar las empanadas, pincelarlas con huevo batido y cocinar en horno precalentado hasta que estén bien doradas. Si se prefiere hacerlas fritas, calentar abundante aceite y cocinar las empanadas hasta que se doren de ambos lados. Luego, retirarlas y dejarlas escurrir sobre papel absorbente.

El secreto para que queden jugosas y crocantes

El principal secreto de esta receta es la cocción lenta de la bondiola, que permite que la carne absorba todos los sabores de la cerveza negra, la miel y la mostaza hasta quedar extremadamente tierna.

También es fundamental dejar enfriar completamente el relleno antes de armar las empanadas. De esta manera, la masa no se humedece, el repulgue se mantiene firme y el relleno conserva mejor su textura durante la cocción.

Si se cocinan al horno, un truco sencillo consiste en espolvorear pan rallado sobre la placa antes de acomodarlas. Esto evita que se peguen y ayuda a que la base quede más seca y crocante.

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente dos docenas de empanadas, ideales para compartir, congelar o disfrutar recién hechas tanto al horno como fritas

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