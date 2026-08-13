"Fue golpeada": el impactante testimonio del policía que socorrió a Candela Arizaga y detuvo a Facundo Moyano

El documento continúa con el relato de lo que la joven le contó al policía en el momento de la detención: "Respecto a los hechos, la mujer manifestó ser la novia del masculino, agregando que mientras estaban en su domicilio particular fue golpeada, a la vez que también denunció que dicho sujeto la mantuvo dentro de la finca en contra de su voluntad, razones por las que aprovechó una oportunidad para salir en busca de ayuda".

Ríos detalló además el procedimiento posterior: "Atento a ello, se solicitó asistencia médica y se identificó a la víctima como Candela Magalí Arizaga. También se identificó al acusado como Facundo Moyano. Seguidamente, se hizo presente ambulancia del SAME que asistió al femenino y la derivó al Hospital Pirovano".

Iglesias se preguntó por qué avanzó la imputación contra Moyano: "¿Por qué se lo imputa a Facundo Moyano? Porque lo que dice ella al principio es: 'Me golpeó y me tuvo encerrada'. Y esto condice con lo que él mismo vio".

Por su parte, Pampito cerró el análisis con una fuerte reflexión: "Fue lo que hizo la policía: escuchó el pedido de ayuda de una mujer desesperada en la calle. Después veremos qué es lo que ocurrió o por qué pedía ayuda, pero acá hay otra contradicción muy grande de Facundo Moyano, que se quiere pintar como un santo y que nada ocurrió. Quizá nada ocurrió, pero es como dice Fernanda, que desde el día cero lo está diciendo: la chica estaba pidiendo auxilio".

La causa contra Facundo Moyano continúa abierta por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, mientras el testimonio policial y la posterior declaración de Arizaga —quien negó haber sido agredida— siguen siendo evaluados por la Justicia.

¿Qué dijo Facundo Moyano sobre su ex, Eva Bargiela?

Facundo Moyano volvió a estar en el centro de la polémica luego de referirse de forma despectiva a sus ex parejas, incluida Eva Bargiela, durante una entrevista en A la Barbarossa (Telefe) en el marco del escándalo con Candela Arizaga: molesto por los rumores que lo vinculan con mujeres solo por dinero, disparó que "todas cuando estaban conmigo eran gatos porque yo les pagaba, porque las tenia de cartel".

Consultada por Intrusos, Bargiela eligió no darle entidad al tema desde el buen momento que atraviesa y fue contundente: "No tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo", remarcando que hoy está enfocada en su familia y su pareja actual, mientras Moyano continúa en el centro de la tormenta mediática.