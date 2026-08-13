Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

6 + 3 = 9

La expresión queda así: 9² - 8 × 8 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

9² = 81

La expresión queda así: 81 - 8 × 8 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 81 - 64 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

81 - 64 = 17 |

17 + 36 = (?)

Resultado final: 53

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera rápida y entretenida.