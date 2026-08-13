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Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

La clave de este Desafío Matemático está en respetar la jerarquía de operaciones y no caer en una respuesta equivocada.

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La clave de este desafío matemático está en respetar la jerarquía de operaciones.

La clave de este desafío matemático está en respetar la jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (6 + 3)² - 8 × 8 + 36.

Leé también Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de ver el resultado?
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS. 

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 3 = 9

La expresión queda así: 9² - 8 × 8 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

9² = 81

La expresión queda así: 81 - 8 × 8 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 81 - 64 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

81 - 64 = 17 |

17 + 36 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema para resolver con atención al detalle

Resultado final: 53

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera rápida y entretenida.

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