Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (6 + 3)² - 8 × 8 + 36.
La clave de este Desafío Matemático está en respetar la jerarquía de operaciones y no caer en una respuesta equivocada.
La clave de este desafío matemático está en respetar la jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (6 + 3)² - 8 × 8 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 3 = 9
La expresión queda así: 9² - 8 × 8 + 36
Luego se calcula la potencia.
9² = 81
La expresión queda así: 81 - 8 × 8 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 8 = 64
La expresión queda así: 81 - 64 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
81 - 64 = 17 |
17 + 36 = (?)
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera rápida y entretenida.