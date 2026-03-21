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Orina espumosa: cuándo puede ser una señal de daño renal

La orina espumosa es un fenómeno que algunas personas perciben ocasionalmente. Conocer sus posibles causas y cuándo requiere atención médica ayuda a cuidar la salud de los riñones.

La espuma en la orina puede ser ocasional

La espuma en la orina puede ser ocasional, pero hay señales que no conviene ignorar. 

La orina espumosa es un fenómeno que algunas personas perciben ocasionalmente. En la mayoría de los casos, no indica enfermedad; sin embargo, en ciertas situaciones puede reflejar cambios en la función renal. Observarla con atención permite diferenciar la espuma ocasional, asociada a hábitos cotidianos, de aquella que podría ser un signo de alerta de enfermedad renal.

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Causas habituales y benignas de la orina espumosa

En la gran mayoría de los casos, la espuma es temporal y no indica patología. Las razones más frecuentes incluyen:

  • Micción con mucha fuerza o presión: el chorro impacta el agua del inodoro y genera burbujas de aire que se disipan rápidamente.
  • Deshidratación leve: la orina más concentrada favorece la formación de espuma por mayor tensión superficial.
  • Exceso temporal de proteínas por una dieta alta en proteínas o suplementos, sin que implique daño renal.
  • Residuos de jabón, detergente o limpiadores en el inodoro, que actúan como surfactantes.

En estos escenarios, la espuma desaparece en segundos o al tirar la cadena, y no se repite de forma constante.

Cuándo la orina espumosa merece atención médica

orina-espumosa

La espuma se vuelve preocupante cuando es persistente (dura varios minutos, incluso después de agitar o diluir), abundante (capa gruesa de burbujas finas y estables) y aparece en la mayoría de las micciones.

Esto puede deberse a proteinuria (presencia anormal de proteínas, principalmente albúmina, en la orina), que actúa como un “detergente natural” y genera espuma duradera. La proteinuria es un marcador temprano de posible daño renal, asociado a condiciones como:

  • Enfermedad renal crónica
  • Nefropatía diabética
  • Hipertensión arterial no controlada
  • Glomerulonefritis u otras enfermedades glomerulares

Precisión clave basada en evidencia científica

Aunque la espuma persistente se asocia fuertemente con proteinuria, no todos los casos la confirman. Estudios (incluyendo revisiones en revistas como Clinical Journal of the American Society of Nephrology y reportes ambulatorios) indican que solo alrededor del 20–33% de las personas que reportan orina espumosa persistente tienen proteinuria anormal detectable en análisis de orina.

En el resto, puede deberse a otros factores (surfactantes naturales, variaciones dietéticas o causas no renales). De todos modos, no hay que ignorarla: un análisis simple de orina (tira reactiva o relación proteína/creatinina) es la forma definitiva de aclararlo.

Síntomas de alerta que acompañan

orina
  • Hinchazón (edema) en piernas, tobillos, cara o manos, sobre todo por la mañana
  • Fatiga extrema o debilidad sin explicación
  • Cambios en la presión arterial
  • Alteraciones en la frecuencia urinaria, orina turbia, con sangre o muy oscura

Un estudio publicado en Clinical Kidney Journal (2020) resalta que la espuma persistente puede ser un marcador temprano de enfermedad renal crónica, incluso antes de otros síntomas evidentes. Detectarla a tiempo mejora significativamente el pronóstico.

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