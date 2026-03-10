Microbiota intestinal: qué es y cómo cuidarla para fortalecer la salud

El especialista destaca que entre el 70% y el 80% de nuestras células inmunológicas se encuentran en la mucosa intestinal, donde la microbiota se encarga de entrenar y capacitar a estas células para reconocer y responder ante posibles invasores.

De hecho, el médico afirma con contundencia que sin nuestra microbiota intestinal estaríamos casi indefensos inmunológicamente.

Además, estos microorganismos permiten la fermentación de la fibra, proceso mediante el cual se producen ácidos grasos de cadena corta como acetato, propionato y butirato. Estas sustancias sirven como alimento para las células de la mucosa intestinal, ayudando a mantener la función de barrera del intestino, que impide el ingreso de toxinas y gérmenes al torrente sanguíneo. Cuando esta barrera se altera puede aparecer un cuadro conocido como síndrome del intestino permeable.

Para que la microbiota cumpla todas estas funciones, la clave es la diversidad bacteriana, es decir la presencia de una amplia variedad de especies microbianas como lactobacilos, bifidobacterias, firmicutes y bacteroidetes. Cada grupo aporta beneficios específicos, que van desde favorecer el bienestar emocional mediante la producción de neurotransmisores como la serotonina, hasta combatir bacterias patógenas.

Qué enfermedades pueden surgir con el desequilibrio de la microbiota intestinal

Cuando ese equilibrio se rompe aparece lo que el especialista denomina disbiosis, una alteración que puede favorecer el desarrollo de diversas enfermedades. Entre ellas se encuentran la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y la obesidad, ya que la alteración de la microbiota afecta la producción de hormonas que regulan el apetito, como la leptina y la grelina.

López Rosetti también advierte que la disbiosis puede estar asociada con enfermedades cardiovasculares, síndrome de intestino irritable, hígado graso y trastornos autoinmunes como la artritis reumatoidea. Incluso existen evidencias científicas que sugieren un vínculo con enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer.

Ante este panorama, el cuidado de nuestras “mascotas intestinales” depende en gran medida de la alimentación diaria, que debería incluir tanto prebióticos como probióticos.

Cuáles son los alimentos recomendables

Diseño sin título.jpg Los increíbles beneficios de comer frutos secos en el desayuno.

Los prebióticos son fibras no digeribles que el médico define como el alimento que más les gusta a nuestras mascotas intestinales. Se encuentran principalmente en alimentos de origen vegetal como ajo, cebolla, espárragos, alcauciles y bananas verdes. También están presentes en uvas, manzanas, arándanos, frutos secos, semillas de chía o lino, legumbres como las lentejas, derivados como el tofu y cereales integrales como avena y trigo.

Por otro lado, los probióticos son bacterias vivas beneficiosas que se encuentran en alimentos fermentados como yogur natural, chucrut, kimchi, kéfir y miso, además de algunos quesos como parmesano, roquefort o brie. Estos alimentos resultan especialmente útiles para restablecer el equilibrio de la microbiota después de episodios de estrés, consumo de antibióticos, ansiedad o cuadros de diarrea.

En conclusión, la recomendación final del especialista es clara. Cuando elija sus alimentos, elija alimentos para usted, pero también para su microbiota. Incorporar estos pequeños cambios en la dieta puede convertirse en un paso clave hacia una mejor salud física y mental.