Las versiones contrapuestas de un funcionario del Gobierno y del vicerrector de la UBA por el presupuesto en salud

"Hay una planilla aprobada por el Congreso, la cual tiene una columna de salud donde está asignado el presupuesto para la UBA", expuso el funcionario y señaló que las partidas "están perfectamente al día".

Embed

Indicó que también hay un "ítem para hospitales universitarios", pero aclaró que esa asignación "es para todos no solamente para la UBA". Álvarez le achacó a las autoridades de la institución educativa "pretender que se les entregue a la UBA el 95%" de esa partida.

Al respecto, señaló que se trata de "una barbaridad". "Pretenden que se les asigne el 95% del presupuesto y la mentira es que no les hicimos las transferencias correspondientes de acuerdo a la ley que se vienen haciendo desde principio de año", acotó y señaló que los giros "se hacen todos los meses con los salarios y los gastos de funcionamiento".

Además, apuntó que la UBA debe la "mitad de la rendición de los fondos" y advirtió que sus autoridades "tuvieron problemas con todos los Gobierno". "¿No estaremos ante una incapacidad de la administración política de la UBA de manejar el presupuesto de salud?", preguntó el subsecretario.

En esa línea, recomendó "explorar si no es el momento de que cedan la administración financiera al Ministerio de Salud de Nación o de la Ciudad de Buenos Aires". "Si evidentemente tenés una crisis recurrente con todos los Gobierno, evidentemente hay un problema de base", fundamentó y acusó a quienes, dijo, "hacen política" en las universidades, a que "se esconden detrás de los guardapolvos blancos".

La palabra de Yacobitti

A su turno, Yacobitti analizó que "el problema acá no es el Ministerio de Capital Humano ni Alejandro Álvarez, acá el problema es el Ministerio de Economía que no gira los fondos". En ese sentido, explicó que "giraron la partida de salud, pero de la de hospitales universitarios todavía no giraron nada".

"Queremos la misma proporcionalidad que el Gobierno asignó en 2024, o 2025", planteó, y aunque se mostró receptivo a que el Gobierno pueda cambiar esa proporción, advirtió que "lo que no puede pasar es que se tomen muchos meses para asignar esa partida".

"Acá lo que está pasando es que el Ministerio de Economía no le da la plata al Ministerio de Capital Humano, porque cree que con eso va a presionar a las universidades para que dejemos de reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario", cuestionó.

Respecto a los cuestionamientos vertidos por el subsecretario que con anterioridad se había quejado que el rector de la UBA no aparecía en los reclamos, Yacobitti afirmó que están poniendo "la cara", "los profesores, los doctores de los hospitales".

En cuanto a la presunta falta de auditorías, Yacobitti indicó que la "página de la AGN muestra las auditorías" de la UBA y entonces pidió: "Cortémosla con que las auditorías no se hacen, cortémosla con los extranjeros que son un millón que son el 4% de los que se inscribieron en la UBA".