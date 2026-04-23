Pentecostés 2026: cuándo es y qué se celebra en el mundo cristiano

Qué símbolos representa al Espíritu Santo y qué hace

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En cuanto a los símbolos, el Espíritu Santo suele representarse como una paloma, imagen que proviene del relato del bautismo de Jesús.

Además se lo asocia con el fuego por las lenguas mencionadas en Pentecostés, con el viento por la referencia a un fuerte soplo que acompaña la escena y con el agua, vinculada a la renovación y la vida nueva dentro de la tradición cristiana.

En la teología cristiana, el Espíritu Santo es considerado la presencia divina que sostiene y fortalece la vida espiritual de los creyentes, además de ser quien transmite los llamados dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.

La oración al Espíritu Santo

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Dentro de la liturgia católica, uno de los textos propios de la fecha es la Secuencia de Pentecostés, una oración tradicional de la solemnidad que se suele incluir en la misa del día.

Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.