La Iglesia alertó por el avance del narcotráfico y reavivó la posibilidad de una visita de León XIV a la Argentina

En ese sentido, remarcó que el posicionamiento de la Iglesia no responde a un gobierno en particular: “No es por este gobierno o el anterior, siempre fue la misma tesitura: estar al lado de los que la están pasando mal”.

El arzobispo fue contundente al referirse a las consecuencias del retroceso estatal en los barrios más postergados. “Cuidado con que el Estado se retire de acompañar a los más vulnerables”, advirtió.

Y profundizó: “Cuando hablamos en los barrios más pobres del retiro del Estado, eso no significa que no pase nada, sino que representa que avance el narcotráfico, la violencia, el tráfico de armas y propuestas facilistas para los jóvenes”.

Para García Cuerva, la solución no pasa sólo por la presencia estatal, sino por su calidad: “Es necesario un Estado inteligente, que trabaje con las organizaciones intermedias y cerca de los vulnerables”.

Consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei, el arzobispo optó por no emitir una valoración directa, aunque dejó entrever su preocupación por el rumbo social.

“Me reservo la opinión, pero sí alertamos sobre la necesidad de que el Estado garantice derechos sociales, porque para muchos es la única forma de acceder a ellos”, expresó.

La posibilidad de la visita papal a la Argentina

Sobre el final de la entrevista, García Cuerva se refirió a la chance de que el papa León XIV visite el país. Si bien evitó confirmaciones, reconoció que es una posibilidad concreta. “Sí, hay una posibilidad, pero no tenemos más elementos que los que tiene todo el mundo. Ojalá que así sea, porque sería una oportunidad para que el pueblo argentino lo reciba unido”, señaló.

Además, el arzobispo participará de distintas actividades religiosas, entre ellas un homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján, donde se espera la presencia de referentes políticos y eclesiásticos.

Papa León 1

En ese marco, García Cuerva adelantó el eje de su mensaje: “Tenemos que tener una economía con rostro humano. La doctrina social de la Iglesia tiene implicancias reales en la vida política y social”.