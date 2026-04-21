La Iglesia alertó por el avance del narcotráfico y reavivó la posibilidad de una visita de León XIV a la Argentina
En diálogo con Radio La Red, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, analizó el impacto del "retiro del Estado" en los barrios más vulnerables y habló de una posible visita del Papa al país.
García Cuerva alertó por el avance del narcotráfico y reavivó la posibilidad de una visita de León XIV a la Argentina
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, volvió a poner el foco en la situación social del país y lanzó una advertencia directa sobre el impacto del retiro del Estado en los sectores más vulnerables. En diálogo con Radio La Red, el referente de la Iglesia también se refirió a la posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina.
"¿Hay una posibilidad cierta que el papa León XIV venga a la Argentina? Sí, por supuesto. Pero no tengo más elementos que los que tenemos todos. Ojalá que así sea, porque va a ser otra posibilidad que el pueblo argentino todo unido lo reciba", expresó.
En tanto, la Iglesia volvió a alertar por el avance del narcotráfico en los sectores más vulnerables y le envío un mensaje al Gobierno: “Cuidado que el Estado se retire de los barrios”, expresó.
Advertencia por el avance del narcotráfico
“La Iglesia viene alertando sobre la situación de los discapacitados, de los jubilados. Queremos estar al lado de los más pobres y de los que más sufren”, sostuvo García Cuerva, al describir el contexto social actual.
En ese sentido, remarcó que el posicionamiento de la Iglesia no responde a un gobierno en particular: “No es por este gobierno o el anterior, siempre fue la misma tesitura: estar al lado de los que la están pasando mal”.
El arzobispo fue contundente al referirse a las consecuencias del retroceso estatal en los barrios más postergados. “Cuidado con que el Estado se retire de acompañar a los más vulnerables”, advirtió.
Y profundizó: “Cuando hablamos en los barrios más pobres del retiro del Estado, eso no significa que no pase nada, sino que representa que avance el narcotráfico, la violencia, el tráfico de armas y propuestas facilistas para los jóvenes”.
Para García Cuerva, la solución no pasa sólo por la presencia estatal, sino por su calidad: “Es necesario un Estado inteligente, que trabaje con las organizaciones intermedias y cerca de los vulnerables”.
Consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei, el arzobispo optó por no emitir una valoración directa, aunque dejó entrever su preocupación por el rumbo social.
“Me reservo la opinión, pero sí alertamos sobre la necesidad de que el Estado garantice derechos sociales, porque para muchos es la única forma de acceder a ellos”, expresó.
La posibilidad de la visita papal a la Argentina
Sobre el final de la entrevista, García Cuerva se refirió a la chance de que el papa León XIV visite el país. Si bien evitó confirmaciones, reconoció que es una posibilidad concreta. “Sí, hay una posibilidad, pero no tenemos más elementos que los que tiene todo el mundo. Ojalá que así sea, porque sería una oportunidad para que el pueblo argentino lo reciba unido”, señaló.
Además, el arzobispo participará de distintas actividades religiosas, entre ellas un homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján, donde se espera la presencia de referentes políticos y eclesiásticos.
En ese marco, García Cuerva adelantó el eje de su mensaje: “Tenemos que tener una economía con rostro humano. La doctrina social de la Iglesia tiene implicancias reales en la vida política y social”.