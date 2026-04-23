Migue Granados podría irse de Olga: a qué señal de streaming desembarcaría

Y amplió sobre las razones por las que Migue no tendría la mejor actualidad en Olga, donde es la cara más conocida y representativa: "No habría caído muy bien un chiste que hizo Migue con respecto a Infobae y los números en Olga también están bastante complicados".

"Migue Granados estaría negociando para hacer el pase hacia Blender", afirmó el periodista sosteniendo su información ante la sorpresa total de sus compañeros en el estudio.

Migue Granados, además de ser la principal figura de Olga, tiene injerencia clave en su programación. Habrá que esperar a futuro a ver cómo sigue este tema pero la bomba informativa ya comenzó a hacer ruido. ¿Migue Granados deja Olga y se muda a Blender?

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Una camioneta casi embiste el estudio de Olga en vivo: el video

Mientras el ex basquetbolista Luis Scola era entrevistado por Migue Granados en el programa Soñé que volaba, una camioneta se subió a la vereda y casi impacta con el frente del estudio de Olga.

El ex basquetbolista estaba brindando su testimonio de su larga trayectoria en el deporte cuando de repente observaron que un vehículo se subió a la vereda a muy corta distancia del ventanal del estudio.

El episodio vial ocurrió el miércoles al mediodía en el cruce de las esquinas de Humboldt y Cabrera, en el barrio de Palermo, donde está ubicado el estudio de la emisora de streaming y generó incertidumbre por unos instantes en todos en el programa.

El vehículo se subió a la vereda y por suerte no llegó a impactar contra el edificio. "Otra vez, se la recontra dieron", reaccionó el conductor al observar lo que sucedía en el exterior a través del vidrio.

"¿Están todos bien?", se preguntaron al instante. "Es la segunda vez que nos pasa esto", se dijo en pleno aire. Y fiel al estilo del programa se agregó con humor tras pasar esos instantes de tensión: "Era fanático de Luis vino a verlo de cerca".