Jubilados de ANSES en abril: confirman haber mínimo de $450.319 más descuentos

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente el programa de devoluciones del 10% y hasta el 20% en farmacias y supermercados. Los jubilados de ANSES en abril simplemente deben pagar sus compras con la tarjeta de débito vinculada al cobro de sus haberes. El dinero se acredita de forma automática en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles, sin necesidad de trámites.

Se establece que este beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite recuperar hasta $25.000 por mes. Para maximizar el ahorro, los jubilados de ANSES en abril deben concentrar sus compras los días lunes en los locales de la red adherida. Esta estrategia es fundamental para amortiguar el costo de los medicamentos de venta libre y productos de limpieza, rubros que han sufrido variaciones de precios constantes.

¿Cuál es el monto final que cobra un jubilado de la mínima en abril?

Se confirma que los jubilados de ANSES en abril que perciben la mínima cobran un total de $450.319,31. Este valor que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social surge de la suma del haber actualizado por movilidad y el bono extraordinario de refuerzo. Para quienes superan la mínima pero no llegan a ese techo, se abona un proporcional para igualar los ingresos de bolsillo.

Se informa que para otras categorías de la Administración Nacional de la Seguridad Social, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso final llega a los $374.255,45. Por su parte, las pensiones no contributivas también perciben el incremento y el bono, asegurando que los jubilados de ANSES en abril con haberes más bajos cuenten con un piso de protección social garantizado por el Estado.

¿Cuándo son las fechas de cobro de jubilados en abril por DNI?

La Administración Nacional de la Seguridad Social distribuyó el cronograma de acreditaciones según el último número del documento. Los jubilados de ANSES en abril con documentos terminados en los números finales perciben sus haberes durante la segunda quincena del mes. Las fechas exactas pueden verificarse en el sitio web oficial o mediante la línea telefónica gratuita 130 del organismo previsional.

Se establece que la mayoría de los bancos ya no exigen el trámite de fe de vida, lo que facilita el acceso a los fondos para los jubilados de ANSES en abril. Se recomienda el uso de cajeros automáticos y canales digitales para realizar pagos de servicios, aprovechando que el aumento del 2,9% y el bono de $70.000 se encuentran disponibles desde las primeras horas del día asignado en el calendario oficial de ANSES.

¿Qué aumentos se esperan para los jubilados en mayo?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social ya proyectó un incremento del 3,4% para el próximo mes, basado en la inflación de marzo. Este ajuste técnico llevará el haber mínimo de los jubilados de ANSES en abril de los actuales $380.319 a un básico de $393.250 a partir del 11 de mayo. Este esquema de movilidad mensual otorga mayor previsibilidad a los adultos mayores.

Se informa que el ingreso total de mayo dependerá de si el Gobierno Nacional ratifica la continuidad del bono de refuerzo. De mantenerse el adicional de $70.000, los jubilados de ANSES en abril pasarán a cobrar un total unificado superior a los $463.000 el mes que viene. La transparencia en estos datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite a los beneficiarios seguir de cerca la evolución de su patrimonio previsional.