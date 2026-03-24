Semana Santa 2026: cuándo es y qué se conmemora día por día

Martes Santo (31 de marzo): jornada de controversias. Jesús enseña en el Templo, responde a los líderes religiosos y anuncia la traición de uno de sus discípulos y la negación de Pedro.

Miércoles Santo (1 de abril): se centra en la traición de Judas Iscariote, quien acuerda entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Un momento para reflexionar sobre la lealtad y la fragilidad humana.

El corazón de la Semana Santa llega con el Triduo Pascual, a partir del jueves 2 de abril:

Jueves Santo (2 de abril): recuerda la Última Cena, donde Jesús instituyó la Eucaristía y lavó los pies de sus discípulos como signo de servicio y humildad.

Viernes Santo (3 de abril): jornada de luto y ayuno que conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. Se realizan Vía Crucis y actos de profundo recogimiento en todo el país.

Sábado Santo (4 de abril): día de silencio y espera, que representa el tiempo entre la muerte y la resurrección.

La celebración culmina el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección o Pascua, con la alegría de la victoria de Jesús sobre la muerte.

Fin de semana largo en Semana Santa

En Argentina, la Semana Santa 2026 también conforma un fin de semana largo: el jueves 2 de abril (feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) se suma al viernes 3, lo que genera cuatro días consecutivos de descanso hasta el domingo 5.