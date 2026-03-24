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Semana Santa 2026: cuándo es y qué se conmemora día por día

Desde el Domingo de Ramos hasta la Pascua, cada jornada de la Semana Santa tiene un significado especial dentro de la celebración más importante del calendario cristiano

Desde el Domingo de Ramos hasta la Pascua

Desde el Domingo de Ramos hasta la Pascua, cada jornada de la Semana Santa tiene un significado especial dentro de la celebración más importante del calendario cristiano

La Semana Santa es la celebración cristiana más importante del año. Conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, hechos que, según los Evangelios, ocurrieron en Jerusalén hace más de dos mil años y representan el núcleo de la fe católica y de las iglesias evangélicas. Esta semana ocupa un lugar central en el calendario litúrgico.

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Cada jornada tiene su propio significado y rituales que permiten a los fieles revivir los últimos días de Jesús. Todo comienza el domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos. En la tradición católica se bendicen ramas de olivo o palma, recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando la multitud lo recibía agitando hojas y aclamándolo con “Hosanna”.

El calendario de Semana Santa

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Los días siguientes profundizan en los acontecimientos previos:

Lunes Santo (30 de marzo): se evoca la autoridad de Jesús, como cuando expulsó a los mercaderes del Templo y recibió la unción en Betania. Es un llamado a la purificación y a una fe sincera.

Martes Santo (31 de marzo): jornada de controversias. Jesús enseña en el Templo, responde a los líderes religiosos y anuncia la traición de uno de sus discípulos y la negación de Pedro.

Miércoles Santo (1 de abril): se centra en la traición de Judas Iscariote, quien acuerda entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Un momento para reflexionar sobre la lealtad y la fragilidad humana.

El corazón de la Semana Santa llega con el Triduo Pascual, a partir del jueves 2 de abril:

Jueves Santo (2 de abril): recuerda la Última Cena, donde Jesús instituyó la Eucaristía y lavó los pies de sus discípulos como signo de servicio y humildad.

Viernes Santo (3 de abril): jornada de luto y ayuno que conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. Se realizan Vía Crucis y actos de profundo recogimiento en todo el país.

Sábado Santo (4 de abril): día de silencio y espera, que representa el tiempo entre la muerte y la resurrección.

La celebración culmina el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección o Pascua, con la alegría de la victoria de Jesús sobre la muerte.

Fin de semana largo en Semana Santa

En Argentina, la Semana Santa 2026 también conforma un fin de semana largo: el jueves 2 de abril (feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) se suma al viernes 3, lo que genera cuatro días consecutivos de descanso hasta el domingo 5.

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