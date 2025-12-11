Polémica declaración de la N°1 del tenis femenino: "No es justo para una mujer enfrentarse a una tenista trans; es un hombre, biológicamente hablando"

La normativa vigente de la WTA habilita la participación de mujeres transgénero en sus torneos siempre que cumplan ciertos requisitos: deben acreditar niveles de testosterona por debajo de 2,5 nanomoles por litro durante, al menos, los dos años anteriores a la inscripción, y presentar una declaración que respalde su identidad de género femenina o no binaria según los criterios del organismo.

Por el momento no hay jugadoras trans con presencia destacada en el ranking. El antecedente más conocido sigue siendo el de la estadounidense Renée Richards, quien ingresó al circuito femenino a fines de los años setenta tras haber competido previamente en el US Open masculino, y más tarde se desempeñó como entrenadora en el ámbito profesional.