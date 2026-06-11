Tras meses separados, Facundo Arana y María Susini volvieron a apostar al amor: los detalles

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Cuál fue el apasionado mensaje de Facundo Arana a María Susini

El gesto público de Facundo Arana hacia María Susini volvió a despertar rumores sobre una posible reconciliación. En medio de las versiones que circulan sobre su relación, un mensaje del actor en redes sociales generó impacto y fue leído por muchos como una muestra de acercamiento.

Todo ocurrió después de que la modelo ofreciera una entrevista a Pampita para Infobae, donde habló de su vida cotidiana y sorprendió con una confesión muy personal. "Yo tengo la costumbre de trepar a los árboles. Es algo que me gusta", dijo con naturalidad, generando comentarios inmediatos en redes, algunos de ellos críticos.

Arana decidió no permanecer en silencio y salió a respaldarla públicamente. Desde sus cuentas, compartió un mensaje que no solo defendía a la madre de sus hijos, sino que también dejaba ver un afecto profundo. "Qué belleza de mujer. Tratarán de criticar lo que no puede ser criticado.. que si la ropa, que si los árboles, que lo que sea.. No hay persona más auténtica que Meri. Abrazo a todos, Compas", escribió.

La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores. Para muchos, no se trató únicamente de un gesto de apoyo, sino de una declaración cargada de cariño que podría marcar un nuevo capítulo en la pareja.