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Tras meses separados, Facundo Arana y María Susini volvieron a apostar al amor: los detalles

Pepe Ochoa reveló en LAM que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron. Cómo fue el acercamiento y qué habría motivado este nuevo comienzo en la pareja.

11 jun 2026, 21:28
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facundo-arana y maria-susini
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Este jueves, en el piso de LAM (América TV), Pepe Ochoa sorprendió con una noticia que generó aplausos y sonrisas: Facundo Arana y María Susini decidieron darse una nueva oportunidad después de la separación que habían atravesado en enero de este año.

"Reconciliados Facundo Arana y María Susini", confirmó Ángel de Brito, mientras las panelistas celebraban la noticia. Ochoa explicó cómo llegó a la información: "Me llegó una información y a partir de ahí empecé a seguir la ruta de este tema. Él siempre quiso estar con ella. La decisión de la separación fue más de ella, quería estar sola, ver qué le pasaba".

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El periodista agregó que, con el paso de los meses, las circunstancias familiares los acercaron nuevamente. "Y en el último tiempo por un montón de cuestiones familiares empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor", relató y recordó además que "estuvieron 20 años juntos, tienen hijos en común, hubo un montón de crisis".

Ochoa compartió el detalle que terminó de confirmar la reconciliación: "Lo que me dice la persona es que Facundo nunca se quiso separar y que María dio como esta este visto bueno de: 'Volvamos a probar'".

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Cuál fue el apasionado mensaje de Facundo Arana a María Susini

El gesto público de Facundo Arana hacia María Susini volvió a despertar rumores sobre una posible reconciliación. En medio de las versiones que circulan sobre su relación, un mensaje del actor en redes sociales generó impacto y fue leído por muchos como una muestra de acercamiento.

Todo ocurrió después de que la modelo ofreciera una entrevista a Pampita para Infobae, donde habló de su vida cotidiana y sorprendió con una confesión muy personal. "Yo tengo la costumbre de trepar a los árboles. Es algo que me gusta", dijo con naturalidad, generando comentarios inmediatos en redes, algunos de ellos críticos.

Arana decidió no permanecer en silencio y salió a respaldarla públicamente. Desde sus cuentas, compartió un mensaje que no solo defendía a la madre de sus hijos, sino que también dejaba ver un afecto profundo. "Qué belleza de mujer. Tratarán de criticar lo que no puede ser criticado.. que si la ropa, que si los árboles, que lo que sea.. No hay persona más auténtica que Meri. Abrazo a todos, Compas", escribió.

La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores. Para muchos, no se trató únicamente de un gesto de apoyo, sino de una declaración cargada de cariño que podría marcar un nuevo capítulo en la pareja.

arana susini mensaje

     

 

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