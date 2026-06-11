Marianela Mirra estrenó un nuevo perfil en las redes y un detalle generó revuelo: la foto que eligió

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Cómo se conocieron Marianela Mirra y José Alperovich

Marianela Mirra y José Alperovich mantienen un vínculo que se remonta a casi dos décadas. La relación, marcada por la polémica, comenzó en Tucumán y permaneció oculta durante años hasta que finalmente fue expuesta públicamente.

Tras consagrarse como ganadora de Gran Hermano 2007, Mirra regresó a Tucumán para continuar sus estudios y ejercer como abogada. En ese contexto, comenzó a vincularse con José Alperovich, entonces gobernador de la provincia. Los rumores sobre una relación cercana entre ambos empezaron a circular hacia 2009, cuando Mirra obtuvo cargos en dependencias estatales, lo que alimentó las versiones de un lazo personal con el mandatario.

Durante años, el vínculo se mantuvo en secreto. Según declaraciones posteriores de la propia Mirra, su relación con Alperovich data de hace aproximadamente 20 años, incluso antes de su participación en Gran Hermano. En ese tiempo, la relación fue conocida en círculos reducidos de Tucumán, pero nunca confirmada públicamente.

El romance salió a la luz nacional cuando el periodista Jorge Rial lo mencionó en su programa, generando gran repercusión. A partir de allí, Mirra enfrentó acusaciones sobre supuestos beneficios laborales obtenidos por su familia gracias a la cercanía con el exgobernador. Ella respondió en redes sociales, defendiendo su vínculo y asegurando que se trataba de una relación personal y afectiva.

Finalmente, en 2025 y 2026, Mirra decidió blanquear la relación. Compartió cartas de amor enviadas por Alperovich desde prisión y confirmó que lo visita regularmente. “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida”, declaró, dejando en claro que el vínculo se sostiene pese a la condena judicial que pesa sobre el exmandatario tucumano.