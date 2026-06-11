En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Karina Milei
Patricia Bullrich
MESA POLÍTICA

Con una foto de la mesa política, Karina Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños en medio de la polémica por Adorni

La secretaria general de la Presidencia le dedicó un mensaje público a la senadora durante una reunión de la mesa política. El gesto se produjo pocas horas después de que Bullrich cuestionara las explicaciones del jefe de Gabinete sobre su patrimonio.

Banner Seguinos en google DESK
La secretaria general de la Presidencia le dedicó un mensaje público a la senadora durante una reunión de la mesa política. (Foto: archivo)

La secretaria general de la Presidencia le dedicó un mensaje público a la senadora durante una reunión de la mesa política. (Foto: archivo)

Karina Milei eligió las redes sociales para enviarle un saludo público a Patricia Bullrich por su cumpleaños número 70. El mensaje fue difundido esta tarde, en medio de la polémica por la declaración jurada de Manuel Adorni y apenas horas después de que la senadora se convirtiera en una de las pocas voces del oficialismo que cuestionó abiertamente al jefe de Gabinete.

Leé también En medio de la reunión de Gabinete, Javier Milei se mostró con Karina y Santiago Caputo en el balcón de la Rosada
Tras la reunión de Gabinete, este 25 de mayo, Javier Milei se mostró en una foto junto a Karina Milei y Santiagoo Caputo desde el balcón de la CAsa Rosada. Foto: Milei en X

La secretaria general de la Presidencia compartió una fotografía de la reunión de la mesa política realizada en Casa Rosada y aprovechó la publicación para destacar el cumpleaños de la legisladora.

“Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia", escribió.

La imagen mostró a Bullrich junto a los principales referentes del oficialismo en una mesa encabezada por Adorni, quien convocó al encuentro para analizar la agenda parlamentaria de las próximas semanas.

Embed

Un gesto en medio de las críticas

Horas antes, Bullrich había cuestionado públicamente la situación de Adorni tras la presentación de su declaración jurada actualizada ante los organismos de control.

La senadora consideró insuficientes las explicaciones brindadas por el funcionario sobre activos que no habían sido informados previamente y utilizó términos inusualmente duros para referirse al caso.

Manuel Adorni y Patricia Bullrich, juntos en el despacho del jefe de Gabinete en Casa Rosada. Foto JGM
Bullrich fue una de las pocas funcionarias del oficialismo que reclamó que Adorni aclarara las dudas surgidas sobre la evolución de su patrimonio. (Foto: archivo)

Bullrich fue una de las pocas funcionarias del oficialismo que reclamó que Adorni aclarara las dudas surgidas sobre la evolución de su patrimonio. (Foto: archivo)

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó a A24 antes de ingresar a la reunión de la mesa política en Casa Rosada.

Bullrich había sido, además, una de las dirigentes que reclamó que Adorni presentara información adicional para aclarar las dudas surgidas sobre la evolución de su patrimonio.

La reunión de la mesa política

La fotografía difundida por Karina fue tomada durante un encuentro realizado en el despacho del jefe de Gabinete. Participaron dirigentes y funcionarios que integran el núcleo de conducción política del oficialismo.

Karina Bullrich Cumpleaños

Además de la secretaria general de la Presidencia y de Bullrich, estuvieron presentes el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El saludo de Javier Milei

El gesto de la secretaria general de la Presidencia se sumó al mensaje que horas antes había publicado Javier Milei para felicitar a Bullrich por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños Patricia Bullrich. Mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente”, escribió el Presidente en sus redes sociales.

Milei Bullrich Cumpleaños

La polémica por la declaración jurada

La controversia se desató luego de que el jefe de Gabinete presentara documentación rectificativa ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre las modificaciones incorporadas aparecieron activos que no habían sido informados anteriormente, incluyendo inversiones vinculadas a criptomonedas que, según explicó el propio funcionario, tuvieron origen en operaciones realizadas años atrás.

Las aclaraciones de Adorni derivaron en cuestionamientos de distintos sectores políticos y en pedidos de explicaciones en el Congreso. La oposición incluso impulsa proyectos para interpelarlo y reclama que brinde precisiones sobre la evolución de su patrimonio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Karina Milei Patricia Bullrich Manuel Adorni
Notas relacionadas
Bullrich cuestionó la organización de la marcha de Ni Una Menos y habló del "partido feminista"
Patricia Bullrich ratificó que acompaña el proyecto de Milei y le respondió a Mauricio Macri
"Mi eterno agradecimiento": Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños y ella respondió

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar