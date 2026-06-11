Con una foto de la mesa política, Karina Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños en medio de la polémica por Adorni

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Un gesto en medio de las críticas

Horas antes, Bullrich había cuestionado públicamente la situación de Adorni tras la presentación de su declaración jurada actualizada ante los organismos de control.

La senadora consideró insuficientes las explicaciones brindadas por el funcionario sobre activos que no habían sido informados previamente y utilizó términos inusualmente duros para referirse al caso.

Manuel Adorni y Patricia Bullrich, juntos en el despacho del jefe de Gabinete en Casa Rosada. Foto JGM Bullrich fue una de las pocas funcionarias del oficialismo que reclamó que Adorni aclarara las dudas surgidas sobre la evolución de su patrimonio. (Foto: archivo)

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó a A24 antes de ingresar a la reunión de la mesa política en Casa Rosada.

Bullrich había sido, además, una de las dirigentes que reclamó que Adorni presentara información adicional para aclarar las dudas surgidas sobre la evolución de su patrimonio.

La reunión de la mesa política

La fotografía difundida por Karina fue tomada durante un encuentro realizado en el despacho del jefe de Gabinete. Participaron dirigentes y funcionarios que integran el núcleo de conducción política del oficialismo.

Karina Bullrich Cumpleaños

Además de la secretaria general de la Presidencia y de Bullrich, estuvieron presentes el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El saludo de Javier Milei

El gesto de la secretaria general de la Presidencia se sumó al mensaje que horas antes había publicado Javier Milei para felicitar a Bullrich por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños Patricia Bullrich. Mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente”, escribió el Presidente en sus redes sociales.

Milei Bullrich Cumpleaños

La polémica por la declaración jurada

La controversia se desató luego de que el jefe de Gabinete presentara documentación rectificativa ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre las modificaciones incorporadas aparecieron activos que no habían sido informados anteriormente, incluyendo inversiones vinculadas a criptomonedas que, según explicó el propio funcionario, tuvieron origen en operaciones realizadas años atrás.

Las aclaraciones de Adorni derivaron en cuestionamientos de distintos sectores políticos y en pedidos de explicaciones en el Congreso. La oposición incluso impulsa proyectos para interpelarlo y reclama que brinde precisiones sobre la evolución de su patrimonio.