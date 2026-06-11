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¿Punto final?

Ángel de Brito reveló el detonante de la separación de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: "Ella..."

Ángel de Brito confirmó lo que semanas atrás había comenzado a trascender en distintos medios: la separación de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda. Qué pasó entre ellos.

11 jun 2026, 22:38
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Mientras todavía resonaban las versiones sobre el final de su relación con Milett Figueroa y posible encuentro en Miami, Marcelo Tinelli volvió a ser noticia por cuestiones vinculadas a su presente amoroso. En LAM (América TV) deslizaron que el conductor habría puesto punto final a su vínculo con Rossana Almeyda, la empresaria con la que había iniciado un romance en los últimos meses.

Hay gente que todavía lo está separando de Milett y Marcelo ya se separó de la nueva ”, comentó Ángel de Brito. De acuerdo con la información que compartieron al aire, algunos indicios comenzaron a alimentar los rumores de crisis durante las últimas semanas. “Hablé con Marcelo estos días. Nunca nada. Me hablaba de todo, pero de ella nada ”, revelaron en el programa.

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La versión sorprendió a más de uno, sobre todo porque tiempo atrás el propio Tinelli se había mostrado muy entusiasmado con la relación. En ese sentido, el conductor recordó una conversación que mantuvo con el conductor cuando el romance atravesaba sus primeros meses: “ Ese día me habló de ella toda la noche, rememoró el periodista al aire.

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Dónde coincidieron Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli se encuentra en Miami como parte de la cobertura especial que realiza para Infobae del Mundial 2026. En medio de su agenda laboral en Estados Unidos, la presencia de Milett Figueroa en la misma ciudad despertó una ola de especulaciones sobre un posible reencuentro entre ambos.

En plena investigación, en PrimiciasYa (América TV) programa que conduce Luis Ventura y Marina Calabró, Martín Salwe sumó un dato que alimentó aún más las especulaciones. Desde Ocean Drive, el cronista recorrió distintos puntos de la ciudad y obtuvo información de primera mano en uno de los bares más concurridos de la zona.

Según le indicaron en el lugar, tanto Marcelo como la modelo peruana habían estado allí durante los últimos días. Sin embargo, aclararon que sus visitas no coincidieron en tiempo y espacio, ya que habrían asistido en horarios diferentes.

Más adelante, Damasia Ochoa aportó nuevos detalles sobre la estadía de ambos en Miami. Mientras el conductor disfrutaba de una cena en un tradicional restaurante argentino de North Bay Village, Milett se encontraba en Brickell, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

No obstante, el dato que despertó mayor interés estuvo relacionado con el alojamiento de la influencer. De acuerdo con la panelista, la peruana se estaría hospedando en el hotel Ritz-Carlton, ubicado a escasa distancia de la propiedad que Infobae alquiló para Tinelli durante la cobertura especial del Mundial. Además, señaló que Milett viajó junto a una amiga para festejar su cumpleaños y que su estadía en el lujoso establecimiento formaría parte de un acuerdo de canje.

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