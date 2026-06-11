Ángel de Brito reveló el detonante de la separación de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: "Ella..."

En plena investigación, en PrimiciasYa (América TV) programa que conduce Luis Ventura y Marina Calabró, Martín Salwe sumó un dato que alimentó aún más las especulaciones. Desde Ocean Drive, el cronista recorrió distintos puntos de la ciudad y obtuvo información de primera mano en uno de los bares más concurridos de la zona.

Según le indicaron en el lugar, tanto Marcelo como la modelo peruana habían estado allí durante los últimos días. Sin embargo, aclararon que sus visitas no coincidieron en tiempo y espacio, ya que habrían asistido en horarios diferentes.

Más adelante, Damasia Ochoa aportó nuevos detalles sobre la estadía de ambos en Miami. Mientras el conductor disfrutaba de una cena en un tradicional restaurante argentino de North Bay Village, Milett se encontraba en Brickell, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

No obstante, el dato que despertó mayor interés estuvo relacionado con el alojamiento de la influencer. De acuerdo con la panelista, la peruana se estaría hospedando en el hotel Ritz-Carlton, ubicado a escasa distancia de la propiedad que Infobae alquiló para Tinelli durante la cobertura especial del Mundial. Además, señaló que Milett viajó junto a una amiga para festejar su cumpleaños y que su estadía en el lujoso establecimiento formaría parte de un acuerdo de canje.