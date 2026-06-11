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MUNDIAL 2026

Después de la preocupación por Tagliafico llegó el alivio a la Selección: el jugador titular que llegaría al debut

El arquero entrenó a la par de sus compañeros luego de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha. Los estudios fueron favorables para el futbolista.

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El jugador titular que llegaría al debut. (Foto: X/@Argentina).

El jugador titular que llegaría al debut. (Foto: X/@Argentina).

La Selección Argentina recibió este jueves una noticia clave a pocos días de su estreno en el Mundial 2026. Emiliano “Dibu” Martínez fue sometido a nuevos estudios médicos para evaluar la evolución de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha y los resultados fueron alentadores por lo que practicó con normalidad con miras al debut mundialista.

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La resonancia magnética confirmó una evolución favorable de la lesión y permitió que el arquero campeón del mundo volviera a entrenarse con guantes junto al resto del plantel, alimentando las expectativas de cara al debut frente a Argelia.

El estudio realizado en Kansas City mostró que la fractura comenzó a consolidarse correctamente y que ya se está formando el callo óseo, una señal positiva dentro del proceso de recuperación. A partir de este resultado, el arquero de la Selección Argentina pudo reincorporarse a los trabajos grupales y realizar ejercicios específicos bajo la supervisión del cuerpo médico.

Aunque deberá continuar utilizando una protección especial en el dedo afectado, todo indica que llegará en condiciones para ser titular el próximo martes 16 de junio frente a Argelia, en el primer partido del Grupo J del Mundial 2026. Los próximos entrenamientos serán determinantes para confirmar su presencia desde el arranque.

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La lesión ocurrió en un momento inesperado y generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. El arquero sufrió la fractura durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo, disputada el 20 de mayo en Estambul.

Minutos antes del inicio del partido, Martínez pidió asistencia médica y fue vendado sobre el césped. Sin embargo, decidió jugar igual y completó los 90 minutos del encuentro que terminó con victoria 3-0 para Aston Villa.

Tras la consagración, reveló públicamente la gravedad de lo ocurrido. “Me rompí el dedo en la entrada en calor. Nunca había tenido una fractura así. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para otro lado”, confesó durante los festejos. Posteriormente, los estudios médicos confirmaron la fractura y establecieron un período de recuperación cercano a los 20 días.

Las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni

La situación del Dibu se produce en un contexto complejo para la Selección Argentina, que en las últimas semanas sufrió varias bajas importantes. Uno de los primeros en quedar descartado fue Leonardo Balerdi, ya que el defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo derecho y quedó fuera de la lista mundialista.

Poco después se confirmó otro problema en la defensa: Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y tampoco podrá estar presente en el debut frente a Argelia. El lateral arrastraba molestias desde el amistoso disputado ante Honduras y finalmente los estudios determinaron que necesitará alrededor de dos semanas de recuperación.

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Dibu Martínez se fracturó el dedo anular de la mano derecha (Foto: Reuters).

Dibu Martínez se fracturó el dedo anular de la mano derecha (Foto: Reuters).

Marcos Senesi, el elegido para reforzar la defensa

Ante las bajas defensivas, Scaloni decidió convocar a Marcos Senesi para reforzar la última línea. El defensor de 29 años, recientemente incorporado al Tottenham Hotspur tras destacarse en Bournemouth, fue anunciado oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino y se sumará a la concentración en Estados Unidos durante las próximas horas.

Su llegada amplía las variantes defensivas y permite que jugadores como Lisandro Martínez, Facundo Medina o Valentín Barco puedan cubrir diferentes posiciones según las necesidades del equipo.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina comenzará la defensa del título obtenido en Qatar 2022 con tres partidos correspondientes al Grupo J.

Argentina vs Argelia

  • Fecha: martes 16 de junio de 2026
  • Hora: 22:00 (Argentina)
  • Estadio: Kansas City Stadium

Argentina vs Austria

  • Fecha: lunes 22 de junio de 2026
  • Hora: 14:00 (Argentina)
  • Estadio: Dallas Stadium

Argentina vs Jordania

  • Fecha: sábado 27 de junio de 2026
  • Hora: 23:00 (Argentina)
  • Estadio: Dallas Stadium
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