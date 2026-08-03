Un viaje para celebrar el cumpleaños de 15 de su hija terminó en una insólita tragedia. (Foto: X)

Habían ido a buscar a su hija el día de su cumpleaños

La adolescente había viajado a San Rafael junto a otras jugadoras del Club Banco Mendoza para participar de una jornada de hockey sobre césped.

Aunque estaba previsto que el grupo regresara durante la noche, sus padres decidieron ir a buscarla para poder compartir en familia el día de su cumpleaños número 15. La celebración con amigos estaba organizada para el fin de semana siguiente.

Después de reunirse con la adolescente, emprendieron el regreso hacia su casa de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. Sin embargo, cuando transitaban por Paso de las Carretas ocurrió la tragedia.

El árbol cayó sobre el sector del conductor y del acompañante, donde se encontraban Fabio Pompei y Claudia Piedi. Los dos murieron en el acto y quedaron atrapados dentro del habitáculo.

La adolescente y otra mujer fueron rescatadas

En la parte trasera de la camioneta viajaban la cumpleañera y Andrea Roxana Fariña, de 52 años. Tras los llamados de automovilistas al servicio de emergencias, llegaron efectivos de la Comisaría 18ª, Bomberos del Valle de Uco, personal de Defensa Civil y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado.

Los bomberos debieron trabajar sobre la estructura deformada del vehículo para liberar a las sobrevivientes.

La adolescente fue rescatada con lesiones en la cabeza y posibles fracturas, mientras que la otra mujer también había quedado atrapada en el sector trasero.

Ambas fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli, en Tunuyán, para recibir atención médica.

Quiénes eran Fabio Pompei y Claudia Piedi

El matrimonio era oriundo de la Patagonia, pero se había radicado en Mendoza debido al trabajo de Fabio, quien se desempeñaba como geólogo.

La familia vivía en Chacras de Coria y mantenía una participación activa en distintas instituciones deportivas de la provincia. Tanto Fabio como Claudia practicaban squash y eran conocidos dentro de ese ambiente.

La adolescente que cumplía 15 años jugaba al hockey en Banco Mendoza. Otra de las hijas de la pareja, de 17 años, integraba un equipo del Club San Pablo Futsal.

La muerte del matrimonio provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y las comunidades deportivas que frecuentaban.

El mensaje del Club Banco Mendoza

Tras conocerse la tragedia, el Club Banco Mendoza difundió un comunicado para acompañar a Bianca y a sus familiares. “Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de Fabio Pompei y Fabiana Piedi, padres de Bianca, jugadora de hockey sobre césped de nuestro club”, expresó la institución.

En el mensaje, el club agregó: “Toda la comunidad del Club Banco Mendoza se une en este difícil momento, brindándoles su apoyo y afecto”.

Como señal de respeto, fueron suspendidas todas las actividades deportivas y recreativas previstas para el domingo.

El Club San Pablo Futsal también publicó un mensaje de acompañamiento destinado a la otra hija del matrimonio: “Toda la familia tricolor está con vos”.