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Quién es Laura "China" Blanco, la mujer que acompañó a José Bianco en su momento más difícil tras dejar TN

Laura "China" Blanco, la mujer que estuvo al lado de José Bianco cuando decidió dar el portazo en TN. Conocela.

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Quién es Laura China Blanco, la mujer que acompañó a José Bianco en su momento más difícil tras dejar TN

La salida de José Bianco de TN marcó el final de una etapa de 17 años en la televisión y dio paso a una nueva vida llena de proyectos. En medio de ese cambio, hubo una persona que estuvo a su lado en todo momento: Laura "China" Blanco, su pareja desde hace más de una década, quien se convirtió en su principal sostén mientras el meteorólogo atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera.

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Aunque Bianco suele mantener un perfil reservado cuando habla de su vida privada, con el paso de los años fue mostrando cada vez más a la mujer que lo acompaña desde hace 11 años y con quien comparte no solo el amor, sino también una pasión por los viajes y la aventura.

Laura Blanco nació en Leandro N. Alem, Misiones, y desde muy joven se dedicó al modelaje. Trabajó para distintas agencias, entre ellas Muse, y desarrolló una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte sesiones de fotos, viajes y momentos de su vida cotidiana.

La historia de amor con Bianco comenzó de una manera inesperada. Se conocieron a través de Facebook, cuando ella todavía vivía en Misiones. Después de varios intercambios por redes sociales, finalmente concretaron una primera cita en Buenos Aires.

El propio meteorólogo recordó esa salida con humor durante una entrevista.

“La llevé a Güerrín... pero terminamos comiendo empanadas. No iba a dar todo de golpe”, bromeó al recordar aquel encuentro que terminó con una larga caminata por la ciudad y fue el comienzo de una relación que ya supera la década.

Con el paso del tiempo, Laura se convirtió en la compañera inseparable de José Bianco. Estuvo presente en muchos de los viajes que realizó por trabajo y también en las aventuras personales que emprendieron juntos.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2017, cuando el meteorólogo le propuso casamiento durante la cobertura de un eclipse solar en Estados Unidos. La escena quedó registrada en vivo y sorprendió a todos, aunque la pareja nunca confirmó públicamente una boda.

En los últimos años ambos decidieron llevar su pasión por viajar un paso más allá. Transformaron un viejo colectivo en un motorhome, con el que recorren distintos destinos del país junto a su perro Nilo, compartiendo la experiencia con miles de seguidores en redes sociales.

Pero Laura también estuvo presente en uno de los desafíos más importantes de la vida de Bianco. En marzo de 2025, acompañó al meteorólogo durante la presentación de su tesis y la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Atmósfera.

Tras recibirse, Bianco le dedicó unas palabras que reflejaron el lugar que ocupa en su vida.

“Gracias Laura Blanco por bancarme, calmarme y alentarme en este proceso. Te amo”, escribió emocionado.

Hoy, mientras José Bianco disfruta de una nueva etapa lejos de TN, trabajando en Urbana Play, desarrollando proyectos personales y recorriendo el país en motorhome, Laura "China" Blanco sigue siendo la persona que lo acompaña en cada uno de sus desafíos, lejos de los flashes pero muy cerca de cada uno de los cambios que marcaron la nueva vida del reconocido meteorólogo.

En pocas palabras

  • Laura "China" Blanco: La mujer que acompañó a José Bianco tras su salida de TN, siendo su sostén en un momento clave.
  • Relación y Pasiones: La pareja, junta hace 11 años, comparte el amor por los viajes y la aventura, incluso recorriendo el país en un motorhome.
  • Apoyo Incondicional: Blanco estuvo presente en momentos importantes, como la propuesta de casamiento en vivo y la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Atmósfera de Bianco.
Resumen generado por Thinkindot AI
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