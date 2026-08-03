Quién es Laura "China" Blanco, la mujer que acompañó a José Bianco en su momento más difícil tras dejar TN

El propio meteorólogo recordó esa salida con humor durante una entrevista.

“La llevé a Güerrín... pero terminamos comiendo empanadas. No iba a dar todo de golpe”, bromeó al recordar aquel encuentro que terminó con una larga caminata por la ciudad y fue el comienzo de una relación que ya supera la década.

Con el paso del tiempo, Laura se convirtió en la compañera inseparable de José Bianco. Estuvo presente en muchos de los viajes que realizó por trabajo y también en las aventuras personales que emprendieron juntos.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2017, cuando el meteorólogo le propuso casamiento durante la cobertura de un eclipse solar en Estados Unidos. La escena quedó registrada en vivo y sorprendió a todos, aunque la pareja nunca confirmó públicamente una boda.

En los últimos años ambos decidieron llevar su pasión por viajar un paso más allá. Transformaron un viejo colectivo en un motorhome, con el que recorren distintos destinos del país junto a su perro Nilo, compartiendo la experiencia con miles de seguidores en redes sociales.

Pero Laura también estuvo presente en uno de los desafíos más importantes de la vida de Bianco. En marzo de 2025, acompañó al meteorólogo durante la presentación de su tesis y la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Atmósfera.

Tras recibirse, Bianco le dedicó unas palabras que reflejaron el lugar que ocupa en su vida.

“Gracias Laura Blanco por bancarme, calmarme y alentarme en este proceso. Te amo”, escribió emocionado.

Hoy, mientras José Bianco disfruta de una nueva etapa lejos de TN, trabajando en Urbana Play, desarrollando proyectos personales y recorriendo el país en motorhome, Laura "China" Blanco sigue siendo la persona que lo acompaña en cada uno de sus desafíos, lejos de los flashes pero muy cerca de cada uno de los cambios que marcaron la nueva vida del reconocido meteorólogo.