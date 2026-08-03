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Boca muda su localía ante Estudiantes de La Plata y cambia el método para reservar entradas

Debido al mal estado del césped de su estadio, Boca se mudará de escenario. Conocé el nuevo protocolo para abonados y socios activos y los horarios para el día del partido.

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Boca mudará su localía para el partido ante Estudiantes de La Plata. 

Boca mudará su localía para el partido ante Estudiantes de La Plata. 

En el marco de la postergada segunda fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors recibirá este miércoles a Estudiantes de La Plata a partir de las 19:00. Sin embargo, el partido no se disputará en Brandsen 805: debido al mal estado del campo de juego de La Bombonera, el equipo xeneize se mudará al estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, donde probablemente también dispute el encuentro del próximo sábado frente a Vélez Sarsfield.

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Al contar la cancha del "Globo" con una capacidad sensiblemente menor a la habitual, la dirigencia debió modificar el sistema de confirmación de asistencia y reserva de entradas, lo que alterará la rutina acostumbrada de los fanáticos.

Cómo deben hacer los abonados de Boca para confirmar su lugar en la cancha de Huracán

La modificación principal afecta de lleno a los 21.000 abonados con los que cuenta la institución. A diferencia de lo que ocurre habitualmente en La Bombonera —donde ingresan de manera directa sin necesidad de trámites previos—, al disponer el Ducó de apenas 9.000 plateas, deberán confirmar su asistencia hasta este martes a las 9:00 de la mañana mediante la aplicación oficial Boca Socios.

Cómo es el sistema de reserva para los socios activos y sin filtro

Para la masa societaria sin abono, el cronograma y las condiciones de acceso se organizaron de la siguiente manera:

  • Socios activos con filtro: Aquellos que registren una asistencia del 70% o superior en los últimos doce meses, deben confirmar su presencia a través de la aplicación entre este lunes a las 12:00 del mediodía y el martes a la misma hora.

  • Socios activos sin filtro: Quienes no alcancen dicho porcentaje, tendrán la opción de intentar reservar su entrada por la app el martes desde las 13:00, sujeto a un cupo reducido por la capacidad total del recinto de Parque Patricios.

Respecto a la logística del día del partido, se confirmó que la apertura de puertas del Tomás Adolfo Ducó se realizará a las 16:00, tres horas antes del inicio del juego que será arbitrado por Nazareno Arasa.

Cuándo volverá Boca a jugar en La Bombonera

Si bien aún restan precisiones oficiales, todo indica que el cuadro de la Ribera volverá a ejercer la localía en el Ducó este sábado desde las 19:15 ante Vélez. La fecha exacta para el regreso a su casa dependerá de la evolución del césped en el Alberto J. Armando y de las condiciones climáticas en la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos días.

En el escenario más optimista, podría retornar a La Bombonera el martes 11 de agosto ante Deportivo Recoleta, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. De no llegar en condiciones para esa cita internacional, el reencuentro con su público en su hogar original se postergaría recién hasta el sábado 29 de agosto frente a Lanús, por la séptima jornada del campeonato local.

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