Boca muda su localía ante Estudiantes de La Plata y cambia el método para reservar entradas

Socios activos con filtro: Aquellos que registren una asistencia del 70% o superior en los últimos doce meses , deben confirmar su presencia a través de la aplicación entre este lunes a las 12:00 del mediodía y el martes a la misma hora.

Socios activos sin filtro: Quienes no alcancen dicho porcentaje, tendrán la opción de intentar reservar su entrada por la app el martes desde las 13:00, sujeto a un cupo reducido por la capacidad total del recinto de Parque Patricios.

Respecto a la logística del día del partido, se confirmó que la apertura de puertas del Tomás Adolfo Ducó se realizará a las 16:00, tres horas antes del inicio del juego que será arbitrado por Nazareno Arasa.

Cuándo volverá Boca a jugar en La Bombonera

Si bien aún restan precisiones oficiales, todo indica que el cuadro de la Ribera volverá a ejercer la localía en el Ducó este sábado desde las 19:15 ante Vélez. La fecha exacta para el regreso a su casa dependerá de la evolución del césped en el Alberto J. Armando y de las condiciones climáticas en la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos días.

En el escenario más optimista, podría retornar a La Bombonera el martes 11 de agosto ante Deportivo Recoleta, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. De no llegar en condiciones para esa cita internacional, el reencuentro con su público en su hogar original se postergaría recién hasta el sábado 29 de agosto frente a Lanús, por la séptima jornada del campeonato local.