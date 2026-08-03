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¿La nueva Nahir? Detuvieron a una joven acusada de matar a su novio de una puñalada

Conmoción en Chaco: una discusión de pareja terminó con un joven muerto y una mujer de 25 años detenida. Enterate.

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¿La nueva Nahir? Detuvieron a una joven acusada de matar a su novio de una puñalada

Un nuevo caso conmociona a la Argentina. Una joven de 25 años fue detenida en la provincia de Chaco, acusada de haber asesinado a su pareja, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, durante una violenta discusión ocurrida dentro de la vivienda del joven, en la ciudad de Resistencia.

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Según las primeras reconstrucciones de la investigación, la víctima recibió una profunda puñalada en el tórax. Malherido, fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica. Sin embargo, la gravedad de la lesión resultó irreversible y falleció pocas horas después.

Tras el crimen, efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas iniciaron un operativo para localizar a la pareja del joven. Horas más tarde lograron encontrar a la sospechosa, identificada con las iniciales V.L.C., quien quedó detenida por orden de la Fiscalía mientras avanza la investigación.

La causa fue caratulada como "supuesto homicidio" y la Justicia trabaja para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes del fatal desenlace. Entre las medidas dispuestas se encuentran pericias en la escena del crimen, el análisis del arma blanca secuestrada y la toma de testimonios a familiares, vecinos y personas cercanas a la pareja.

El caso rápidamente generó un fuerte impacto en las redes sociales, donde numerosos usuarios comenzaron a compararlo con el crimen de Fernando Pastorizzo, por el que fue condenada Nahir Galarza. Sin embargo, los investigadores pidieron cautela y aclararon que la causa recién comienza y todavía no están esclarecidas las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Mientras la joven permanece detenida, la Justicia intenta reconstruir minuto a minuto qué pasó durante esa discusión que terminó de la peor manera y que volvió a poner el foco sobre los casos de violencia dentro de las relaciones de pareja.

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