¿La nueva Nahir? Detuvieron a una joven acusada de matar a su novio de una puñalada

El caso rápidamente generó un fuerte impacto en las redes sociales, donde numerosos usuarios comenzaron a compararlo con el crimen de Fernando Pastorizzo, por el que fue condenada Nahir Galarza. Sin embargo, los investigadores pidieron cautela y aclararon que la causa recién comienza y todavía no están esclarecidas las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Mientras la joven permanece detenida, la Justicia intenta reconstruir minuto a minuto qué pasó durante esa discusión que terminó de la peor manera y que volvió a poner el foco sobre los casos de violencia dentro de las relaciones de pareja.