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Fin de ciclo: Néstor Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Néstor Gorosito dejó de ser el DT de San Lorenzo tras reunirse con la CD. La derrota con Instituto dejó al Ciclón anteúltimo.

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Fin de ciclo: Néstor Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Néstor Gorosito dejó de ser el entrenador de San Lorenzo de Almagro. Luego de una reunión clave mantenida entre el cuerpo técnico y la comisión directiva del club, las autoridades de la institución de Boedo tomaron la determinación de ponerle fin al ciclo de Pipo, motivados por el complicado presente deportivo que atraviesa el primer equipo.

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El detonante principal del encuentro directivo fue la derrota sufrida en Alta Córdoba frente a Instituto por 1-0. Ese resultado dejó al conjunto azulgrana relegado a la anteúltima posición de la Zona A del Torneo Clausura con apenas siete puntos cosechados sobre 21 posibles, producto de dos victorias, un empate y cuatro caídas en las primeras siete jornadas del certamen.

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La campaña del entrenador no logró encauzarse desde su retorno a la institución tras la partida de Gustavo Álvarez. El ciclo sumó un duro golpe en el plano de las eliminatorias directas al quedar fuera de la Copa Argentina en los dieciseisavos de final tras caer por penales ante Deportivo Riestra.

A la eliminación en el certamen federal y a los escasos puntos obtenidos en el torneo local se le añadió un traspié de fuerte impacto institucional. Durante su gestión, San Lorenzo cayó en el clásico frente a Huracán, una derrota que cortó un invicto histórico de 25 años del Ciclón como local en el Nuevo Gasómetro. Esta serie de resultados negativos desgastó de manera definitiva la continuidad del director técnico al frente del plantel profesional.

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Luego de la caída sufrida ante Instituto en Córdoba, el DT se presentó a hablar en conferencia de prensa y había descartado de plano la idea de dar un paso al costado por decisión propia. En su contacto con los medios, el entrenador depositaba sus intenciones de revertir el presente en la incorporación de Facundo Farías, quien llegó a préstamo desde Estudiantes de La Plata: "Será extraordinario si puede jugar porque le va a cambiar completamente la cara al equipo".

Sin embargo, las intenciones manifestadas por el entrenador no alteraron la postura de la dirigencia azulgrana. Tras la reunión mantenida este martes, la comisión directiva ratificó que Gorosito no continúe al frente del equipo, por lo que San Lorenzo dará inicio de forma inmediata a la búsqueda de un nuevo director técnico para encarar lo que resta de la temporada.

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