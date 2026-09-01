Fin de ciclo: Néstor Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Qué había declarado Pipo Gorosito antes de que la dirigencia confirmara su desvinculación
Luego de la caída sufrida ante Instituto en Córdoba, el DT se presentó a hablar en conferencia de prensa y había descartado de plano la idea de dar un paso al costado por decisión propia. En su contacto con los medios, el entrenador depositaba sus intenciones de revertir el presente en la incorporación de Facundo Farías, quien llegó a préstamo desde Estudiantes de La Plata: "Será extraordinario si puede jugar porque le va a cambiar completamente la cara al equipo".
Sin embargo, las intenciones manifestadas por el entrenador no alteraron la postura de la dirigencia azulgrana. Tras la reunión mantenida este martes, la comisión directiva ratificó que Gorosito no continúe al frente del equipo, por lo que San Lorenzo dará inicio de forma inmediata a la búsqueda de un nuevo director técnico para encarar lo que resta de la temporada.