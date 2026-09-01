La reacción de la mamá de Cami Homs cuando le preguntaron por el escándalo de Tini Stoessel

El periodista intentó entonces averiguar si había conversado con su hija acerca de la situación que atraviesa la cantante, pero nuevamente encontró una respuesta que apuntó a preservar la intimidad familiar. "No, no tengo nada que hablar. Cuando la voy a ver hablamos de nosotros", explicó Liliana, dejando en claro que no quería profundizar sobre el tema.

La mamá de Camila Homs tampoco quiso referirse en profundidad al inminente casamiento de su exyerno, aunque en ese caso sí se mostró dispuesta a describir cómo es actualmente el vínculo con él. Al ser consultada, aseguró que las cosas entre ellos están "muy tranquilas".

Finalmente, llegó una pregunta directamente relacionada con la polémica que atraviesa a Tini Stoessel: si consideraba acertada la manera en que sus padres habían manejado la carrera de la artista.

Lejos de entrar en la controversia o tomar partido, Liliana Fontán eligió responder desde su propia experiencia como madre y fue categórica: "Cada familia maneja a sus hijos como puede. Yo hice eso con mis hijas".

De esta manera, Liliana Fontán cerró la conversación sin emitir críticas ni profundizar sobre el conflicto familiar de Tini Stoessel. Al igual que su hija, prefirió mantenerse al margen de una situación que volvió a quedar en el centro de la escena mediática.

De qué manera la mamá de Tini Stoessel salió al cruce de las versiones con una contundente acusación

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, decidió hablar en La Mañana con Moria (El Trece) en medio del escándalo que atraviesa la familia por el patrimonio de la cantante. Allí, se refirió a las acusaciones que pesan sobre ella y Alejandro Stoessel y dejó una contundente defensa.

En diálogo con Moria Casán, la madre de la artista agradeció el respaldo recibido y expresó cómo atraviesa este momento: "Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que sólo recibo difamaciones y agresiones, amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño".

Más tarde, Mariana volvió a remarcar que tanto ella como su exmarido jamás actuarían en contra de sus hijos. "Gracias Moria, por tus palabras hacia nosotros. (...) Gracias, amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos".

Además, fue categórica al respaldar a Alejandro Stoessel, cuestionado por el manejo del patrimonio de Tini durante los años en los que fue su representante. "Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí", aseguró, y cerró: "Ante tanta mentira y basura, tus palabras son un bálsamo".