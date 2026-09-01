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La reacción de la mamá de Cami Homs cuando le preguntaron por el escándalo de Tini Stoessel

La mamá de Camila Homs, Liliana Fontán, se refirió en Intrusos al escándalo que involucra a Tini Stoessel con sus padres. Aquí, qué dijo sobre la polémica que sacude a la familia de la novia de su ex yerno.

1 sept 2026, 16:04
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La situación que atraviesa Tini Stoessel con sus padres generó repercusiones en el mundo del espectáculo y, como era de esperarse, el tema también alcanzó a personas vinculadas indirectamente con la historia. En ese contexto, las cámaras de Intrusos (América TV) fueron en busca de Liliana Fontán, mamá de Camila Homs, para conocer su postura.

Sin embargo, la madre de la ex de Rodrigo de Paul -actual pareja de la cantante- dejó en claro desde el primer momento que no tenía intención alguna de involucrarse en la polémica. Cabe recordar que su hija tuvo una relación con el futbolista, con quien protagonizó una mediática separación que incluyó distintos cruces públicos entre ambos.

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Aunque inicialmente Camila Homs había realizado declaraciones picantes contra el futbolista, con el paso del tiempo decidió adoptar una postura mucho más reservada y mantener en el ámbito privado las cuestiones relacionadas con el padre de sus dos hijos más grandes.

En sintonía con esa decisión, Liliana Fontán evitó pronunciarse sobre el conflicto que actualmente tiene como protagonistas a Tini Stoessel y sus padres. Cuando el cronista de Intrusos quiso conocer su opinión, la empresaria respondió con firmeza: "Chicos por favor. Opino de mi negocio, no me corresponde opinar de nada más".

El periodista intentó entonces averiguar si había conversado con su hija acerca de la situación que atraviesa la cantante, pero nuevamente encontró una respuesta que apuntó a preservar la intimidad familiar. "No, no tengo nada que hablar. Cuando la voy a ver hablamos de nosotros", explicó Liliana, dejando en claro que no quería profundizar sobre el tema.

La mamá de Camila Homs tampoco quiso referirse en profundidad al inminente casamiento de su exyerno, aunque en ese caso sí se mostró dispuesta a describir cómo es actualmente el vínculo con él. Al ser consultada, aseguró que las cosas entre ellos están "muy tranquilas".

Finalmente, llegó una pregunta directamente relacionada con la polémica que atraviesa a Tini Stoessel: si consideraba acertada la manera en que sus padres habían manejado la carrera de la artista.

Lejos de entrar en la controversia o tomar partido, Liliana Fontán eligió responder desde su propia experiencia como madre y fue categórica: "Cada familia maneja a sus hijos como puede. Yo hice eso con mis hijas".

De esta manera, Liliana Fontán cerró la conversación sin emitir críticas ni profundizar sobre el conflicto familiar de Tini Stoessel. Al igual que su hija, prefirió mantenerse al margen de una situación que volvió a quedar en el centro de la escena mediática.

De qué manera la mamá de Tini Stoessel salió al cruce de las versiones con una contundente acusación

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, decidió hablar en La Mañana con Moria (El Trece) en medio del escándalo que atraviesa la familia por el patrimonio de la cantante. Allí, se refirió a las acusaciones que pesan sobre ella y Alejandro Stoessel y dejó una contundente defensa.

En diálogo con Moria Casán, la madre de la artista agradeció el respaldo recibido y expresó cómo atraviesa este momento: "Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que sólo recibo difamaciones y agresiones, amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño".

Más tarde, Mariana volvió a remarcar que tanto ella como su exmarido jamás actuarían en contra de sus hijos. "Gracias Moria, por tus palabras hacia nosotros. (...) Gracias, amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos".

Además, fue categórica al respaldar a Alejandro Stoessel, cuestionado por el manejo del patrimonio de Tini durante los años en los que fue su representante. "Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí", aseguró, y cerró: "Ante tanta mentira y basura, tus palabras son un bálsamo".

     

 

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