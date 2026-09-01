Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (12 + 5) - 25.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (12 + 5) - 25.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 5 = 17
La expresión queda así: 8² + 3 × 17 - 25
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
8² = 64
La expresión queda así: 64 + 3 × 17 - 25
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 17 = 51
La expresión queda así: 64 + 51 - 25
Se termina operando de izquierda a derecha.
64 + 51 = 115 |
115 - 25 = (?)
El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar la atención, reforzar la memoria de cálculo y practicar la jerarquía de operaciones de una manera rápida y entretenida.