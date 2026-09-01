Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 8² + 3 × 17 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

8² = 64

La expresión queda así: 64 + 3 × 17 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 17 = 51

La expresión queda así: 64 + 51 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

64 + 51 = 115 |

115 - 25 = (?)

Resultado final: 90

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar la atención, reforzar la memoria de cálculo y practicar la jerarquía de operaciones de una manera rápida y entretenida.