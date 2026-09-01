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Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (12 + 5) - 25.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con potencias desafía tu razonamiento

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 8² + 3 × 17 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

8² = 64

La expresión queda así: 64 + 3 × 17 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 17 = 51

La expresión queda así: 64 + 51 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

64 + 51 = 115 |

115 - 25 = (?)

Resultado final: 90

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar la atención, reforzar la memoria de cálculo y practicar la jerarquía de operaciones de una manera rápida y entretenida.

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