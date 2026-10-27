Qué cocinar cuando hay poco tiempo: ideas simples para resolver una comida en menos de 30 minutos

Diez ideas de comidas listas en poco tiempo

1. Tortilla rápida. Si hay papas cocidas, hervidas o hechas al microondas, la tortilla sale mucho más rápido. Se cortan en cubos, se doran unos minutos con cebolla y se mezclan con huevos batidos, sal, pimienta y queso. Puede enriquecerse con espinaca, choclo, zucchini o restos de pollo.

2. Pasta con tomate y atún. Mientras hierven los fideos, se prepara una salsa simple con ajo, cebolla, tomate triturado, atún escurrido, orégano y un toque de ají molido. Cuando la pasta está lista, se mezcla todo y se termina con queso rallado. Es una opción completa con ingredientes de alacena.

3. Arroz salteado. El arroz del día anterior es ideal para este plato. Se saltean cebolla, zanahoria, morrón y arvejas; luego se incorpora el arroz, huevos y salsa de soja. También admite pollo cocido, carne sobrante, tofu, brócoli u otras verduras que necesiten usarse pronto.

4. Quesadillas de vegetales. Con tortillas de trigo o maíz, queso y algunos vegetales salteados se arma una cena sin horno. Se pueden rellenar con morrón, cebolla, choclo y porotos negros, doblar y dorar en sartén de ambos lados. Para acompañar, funcionan bien tomate, palta pisada y limón.

5. Ñoquis de sartén. Los ñoquis frescos se cocinan en pocos minutos y se pueden terminar con manteca, ajo, tomates cherry, salvia o queso cremoso. Un chorrito del agua de cocción ayuda a integrar la salsa y a derretir el queso sin que el plato quede seco.

6. Pollo salteado con verduras. Cortado en tiras finas, el pollo se cocina rápido en una sartén amplia. Se dora con sal y pimienta, y luego se suman verduras en trozos pequeños, como zucchini, zanahoria, brócoli, cebolla o morrón. Es importante que el pollo quede completamente cocido, sin partes rosadas.

7. Polenta cremosa. La polenta instantánea permite una comida caliente en pocos minutos. Se cocina en agua o caldo y se termina con queso, manteca o queso crema. Encima puede llevar salsa de tomate, huevo frito, vegetales salteados, lentejas o carne picada ya preparada.

8. Ensalada tibia de garbanzos. Una lata de garbanzos enjuagados puede transformarse en plato principal si se combina con tomate, pepino, cebolla, perejil y queso. Para sumar sabor, se pueden saltear unos minutos con aceite, pimentón y comino antes de mezclar con el resto.

9. Huevos en salsa. Con una base de salsa de tomate caliente, se hacen pequeños huecos y se cascan los huevos directamente en la sartén. Se tapa hasta que las claras estén firmes. Con pan tostado y queso rallado, queda una comida simple y contundente.

10. Sándwich caliente completo. Pan de molde, pan árabe, tortillas o rodajas de pan casero pueden convertirse en una cena si se rellenan con queso, tomate, huevo revuelto, pollo o vegetales grillados. Para equilibrar, conviene sumar una ensalada fresca y no excederse con demasiados rellenos pesados.

El truco: combinar, no complicar

Cuando falta tiempo, conviene evitar recetas con muchos pasos y apostar por preparaciones flexibles. Una sartén, una olla y algunos ingredientes bien elegidos alcanzan para armar comidas caseras, variadas y rendidoras sin depender siempre del delivery ni repetir el mismo plato.