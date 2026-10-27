Brasil más barato para los argentinos: cuánto cuesta viajar tras la caída del real y el triunfo de Lula

Cuánto puede ahorrar un argentino con la baja del real

La variación cambiaria permite dimensionar la diferencia para quienes todavía tienen que comprar moneda brasileña. Con la cotización de $294 por real, adquirir 100 reales cuesta $29.400, frente a los $31.700 que se necesitaban antes del balotaje.

En un presupuesto de 2.000 reales para comidas, traslados, excursiones y otros consumos, el desembolso sería de $588.000 al tipo de cambio cotizado al momento de realizar esta nota. Con la cotización anterior, ese mismo monto representaba $634.000: una diferencia de $46.000.

El beneficio, de todos modos, no significa que todos los componentes de las vacaciones hayan bajado. Los pasajes, el alojamiento y los paquetes turísticos pueden tener precios fijados en otras monedas o estar sujetos a condiciones comerciales específicas. Por eso, la reducción del costo de los reales impacta principalmente en el dinero destinado a gastar una vez en Brasil.

Cuánto cuesta una semana de vacaciones en Brasil

Río de Janeiro permite tomar como referencia el presupuesto necesario para organizar una semana de descanso. Según uno de los valores relevados para diciembre, un paquete con vuelo, hotel y asistencia al viajero ronda los $942.146 por persona.

A ese monto hay que sumarle el dinero para las comidas, los traslados y las actividades durante la estadía. Como referencia, un presupuesto moderado de entre 200 y 300 reales por día representa entre 1.400 y 2.100 reales para siete días.

Con el real a $294, esos consumos equivalen a entre $411.600 y $617.400 por persona. De esta manera, el costo total estimado para una semana en Río de Janeiro se ubica entre $1.353.746 y $1.559.546 por persona, al sumar el paquete turístico y los gastos cotidianos.

El cálculo es orientativo y no contempla compras importantes, excursiones adicionales ni gastos extraordinarios. También puede variar según la fecha del viaje, la categoría del hotel y los servicios incluidos en la contratación.

La diferencia cambiaria también se refleja en el presupuesto diario. Con el real a $317, los mismos consumos de una semana habrían costado entre $443.800 y $665.700. A la cotización del lunes, el ahorro potencial es de entre $32.200 y $48.300 por persona, siempre que el presupuesto en reales se mantenga sin cambios.

Los destinos de Brasil que eligen los argentinos

El interés por viajar a Brasil ya venía en aumento antes de las elecciones. Según los datos difundidos en los informes compartidos, entre enero y septiembre de 2026 ingresaron al país 2.244.297 argentinos. Más de la mitad, el 53%, llegó por vía aérea.

Entre los destinos más elegidos aparecen Río de Janeiro, Santa Catarina, San Pablo, Bahía y Pernambuco, aunque cada región ofrece propuestas diferentes.

Río de Janeiro combina playas urbanas conocidas, como Copacabana e Ipanema, con otros destinos turísticos de la región, entre ellos Búzios. Para quienes buscan una alternativa de playa en el sur brasileño, Santa Catarina reúne localidades como Florianópolis, Bombinhas y Balneário Camboriú, frecuentadas también por argentinos que viajan en auto.

San Pablo mantiene su relevancia como centro de conexiones aéreas y destino urbano. Más al norte, Bahía y Pernambuco ganan espacio entre los viajeros que buscan otras playas y paisajes.

El crecimiento de la demanda también se refleja en las conexiones aéreas. Según el informe de A24, la oferta total de vuelos hacia Brasil aumentó un 7%, mientras que la conectividad con el noreste brasileño avanzó un 9,5% respecto del año anterior. En paralelo, las visitas argentinas a esa región crecieron un 69%, de acuerdo con los datos presentados.

Cuánto cuestan los paquetes a Río, Florianópolis y el Nordeste

Los valores de referencia relevados por Turismocity y Despegar muestran alternativas de paquetes desde Buenos Aires para distintos destinos brasileños. Los precios dependen de las fechas, la duración de la estadía y los servicios incluidos, por lo que no necesariamente se trata de propuestas equivalentes.

Río de Janeiro: entre US$454 y US$594 por persona.

Florianópolis: entre US$496 y US$528 por persona.

San Pablo: desde US$490 por persona.

Recife: desde aproximadamente US$508 por persona.

Salvador de Bahía: desde aproximadamente US$564 por persona.

El noreste brasileño muestra algunos de los indicadores de crecimiento más destacados. De acuerdo con los datos citados de Embratur, el Ministerio de Turismo de Brasil y la Policía Federal, las llegadas de argentinos por vía aérea a esa región aumentaron un 69,64% interanual entre enero y julio de 2026, hasta alcanzar los 158.621 visitantes.

En Pernambuco, los argentinos representaron más de la mitad de los turistas extranjeros registrados durante enero: fueron 8.915 visitantes, cuatro veces más que en el mismo mes del año anterior. Recife y Porto de Galinhas se encuentran entre sus principales atractivos, mientras que Salvador y Porto Seguro concentran parte del movimiento turístico de Bahía.

Cuánto cuestan las comidas y los gastos diarios en Brasil

El tipo de cambio también influye en los consumos más habituales durante las vacaciones. Según los precios de referencia difundidos por el sitio Brasil Turisimo, un almuerzo en un restaurante económico ronda los 45 reales, equivalentes a $13.230 al cambio de $294 por real.

Otros gastos orientativos son:

Comida por kilo: desde 25 reales, unos $7.350.

Una cerveza en un bar: alrededor de 15 reales, unos $4.410.

Alquiler de una silla y una sombrilla en las playas de Río: entre 20 y 40 reales, equivalentes a $5.880 y $11.760.

Son valores de referencia y pueden cambiar según la ciudad, la zona turística y el establecimiento. En particular, los precios en las playas más concurridas pueden diferir de los que se encuentran en otros sectores.

Qué puede pasar con las vacaciones durante el verano

El aumento de las consultas y las reservas, la ampliación de la oferta aérea y la caída del real configuran un escenario favorable para quienes evalúan viajar a Brasil. La depreciación de la moneda brasileña puede aliviar los gastos cotidianos, mientras que la variedad de destinos permite comparar alternativas de acuerdo con el presupuesto disponible.

De todos modos, el movimiento cambiario registrado después de las elecciones no garantiza que los precios se mantengan en esos niveles durante toda la temporada. La evolución del peso y del real, las tarifas aéreas, el alojamiento y la demanda de verano serán determinantes para el costo final.

Por eso, quienes estén organizando sus vacaciones deberán comparar paquetes, revisar qué servicios están incluidos y calcular por separado el dinero destinado a los consumos diarios. Por ahora, la señal más clara es el repunte de la demanda: Brasil vuelve a ganar terreno entre las opciones de los argentinos y la baja del real puede representar un alivio adicional para el presupuesto de quienes viajen.