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TRAGEDIA

Habló la mamá del bebé que murió por la caída de una palta en Quilmes

Lucas tenía apenas 12 días de vida cuando una palta se desprendió de un árbol y lo golpeó en la cabeza mientras estaba en brazos de su madre, frente a un jardín de infantes.

Habló la mamá del bebé que murió por la caída de una palta en Quilmes.

Habló la mamá del bebé que murió por la caída de una palta en Quilmes.

La muerte de Lucas, un bebé de apenas 12 días que recibió el impacto de una palta que cayó de un árbol en Quilmes, abrió una investigación judicial y provocó un fuerte reclamo de su familia. Su madre, Giuliana Gómez, aseguró que el jardín de infantes frente al que ocurrió el accidente había solicitado en varias oportunidades la poda de los árboles y denunció que, después de lo sucedido, personal municipal se presentó en el lugar para cortar las ramas.

Leé también Tenía 12 días de vida: murió tras recibir el golpe de una palta que cayó de un árbol
El recién nacido estaba en brazos de su mamá cuando una palta cayó de un árbol y lo golpeó en la cabeza, en Quilmes. (Foto: Gentileza InfoQuilmes).

La mujer relató a TN que la tragedia ocurrió cuando acompañaba a su hijo mayor, de cinco años, al establecimiento educativo. Mientras sostenía al recién nacido en brazos, una palta cayó desde uno de los árboles ubicados sobre la vereda y lo golpeó directamente en la cabeza.

El impacto le provocó múltiples fracturas de cráneo y hemorragias. Lucas fue trasladado a un sanatorio, donde permaneció internado en estado crítico y fue sometido a una intervención quirúrgica. Pese a los esfuerzos médicos, murió durante el fin de semana.

La denuncia de la madre de Lucas contra el municipio de Quilmes

Uno de los principales cuestionamientos de la familia apunta al mantenimiento de los árboles ubicados frente al Jardín de Infantes N.º 949, sobre la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento. Según explicó Giuliana, en ese sector de la vereda hay tres árboles de palta cuyos frutos caen sobre una zona transitada diariamente por familias, docentes y alumnos.

La mujer sostuvo que el establecimiento educativo había presentado solicitudes formales para que las autoridades intervinieran, debido a que anteriormente se habían registrado otros accidentes. “Si hubiesen escuchado los reclamos, hoy no estaríamos lamentando la pérdida”, expresó la madre del recién nacido.

También aseguró que los pedidos de poda se remontaban al año pasado y que no habían recibido una respuesta efectiva. En ese contexto, denunció que, después de la tragedia, trabajadores municipales acudieron al lugar para intervenir los árboles.

“Vinieron a escondidas a podar los árboles”, afirmó Giuliana, quien cuestionó que los trabajos se realizaran cuando su hijo ya había sufrido las lesiones que finalmente provocaron su muerte.

Cómo fue el accidente en el que murió el bebé de 12 días

El episodio ocurrió el jueves 22 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, frente al Jardín de Infantes N.º 949, en el centro de Quilmes. Giuliana había llegado al establecimiento acompañada por su hijo de cinco años y por Lucas, que tenía menos de dos semanas de vida.

Mientras permanecía en la entrada del jardín, una palta de gran tamaño se desprendió de uno de los árboles ubicados en la vereda. El fruto cayó sobre la cabeza del recién nacido, que estaba en brazos de su madre, y le produjo lesiones de extrema gravedad.

Giuliana también cuestionó la respuesta de los servicios de emergencia durante los primeros minutos posteriores al accidente. Según relató, junto con otras madres y docentes llamó al 911 y a los Bomberos para solicitar ayuda.

La mujer aseguró que transcurrieron aproximadamente 30 minutos sin que llegara una asistencia adecuada para su hijo.

Ante esa situación, el padre de uno de los compañeros de su hijo mayor colaboró con el traslado hasta el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes.

La Justicia investiga la muerte del bebé como homicidio culposo

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 9 de Quilmes. Inicialmente, el expediente fue abierto bajo la carátula de lesiones culposas, cuando Lucas todavía permanecía internado.

Después de su fallecimiento, la investigación fue recaratulada como homicidio culposo, una figura que permite analizar si existieron conductas negligentes u omisiones que hayan contribuido al desenlace.

En pocas palabras

  • Bebé fallece: Un niño de 12 días murió tras recibir el golpe de una palta caída de un árbol en Quilmes.
  • Denuncia familiar: La madre afirma que el jardín había solicitado podas previas y cuestiona la demora médica.
  • Investigación judicial: La Justicia caratuló el caso como homicidio culposo para determinar posibles negligencias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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