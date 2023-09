Qué pasa si recibís un mensaje en WhatsApp con el número 520

En esta nueva forma de comunicación, el número "520" se ha convertido en un fenómeno. Desglosando este código, el dígito 5 representa la letra "I" en inglés, el 2 se traduce como "love" (amor), y el 0 se convierte en "you" (tú). Al unir estas partes, se crea la emotiva frase "I love you" o, en español, "Te amo". Esta ingeniosa forma de expresar amor ha ganado popularidad, en particular, en el continente asiático, donde los usuarios, especialmente en China, lo utilizan frecuentemente para expresar sus sentimientos hacia una persona especial.

Pero WhatsApp no se limita al amor romántico; también se ha adaptado para expresar una amplia gama de sentimientos y situaciones a través de números. Un ejemplo es el número "11:11", que se utiliza para enviar deseos positivos y buenos augurios en la vida personal propia o ajena. Este número está fuertemente vinculado al mundo espiritual y se comparte con la esperanza de que se cumplan deseos y objetivos, convirtiéndose en un símbolo de positividad y bienestar emocional.

Otro número que ha ganado popularidad en WhatsApp es "1437". Siguiendo el mismo patrón, el "1" representa "I" (yo), el "4" es "love" (amo), el "3" se traduce como "you" (tú), y el "7" significa "forever" (por siempre). Así, el mensaje transmitido con este número es una declaración de amor eterno: "Te amo por siempre".

Estos códigos numéricos han permitido a los usuarios de WhatsApp expresar sus sentimientos de manera creativa y cifrada, brindando una forma única de comunicarse en el mundo digital. A medida que WhatsApp ha evolucionado desde su enfoque original en mensajes individuales hacia la inclusión de grupos, esta tendencia también ha encontrado espacio para llegar a múltiples destinatarios.