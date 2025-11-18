Qué significa challenges.cloudflare.com, el mensaje que provocó un colapso mundial en internet

Qué es challenges.cloudflare.com

Esa es la pregunta que todos se formulan, y la respuesta es simple: challenges.cloudflare.com representa un mecanismo de seguridad que distingue si el usuario de una página es un humano o un bot. Cuando el dispositivo se activa, Cloudfare le pide al navegador que implemente diversas pruebas técnicas para verificar la legitimidad del usuario. En ese sentido, por ejemplo, el navegador puede solicitar que se marque una casilla o pulsar un botón.

En la mayoría de los casos, los usuarios los superan de forma automática, sin interferir en su experiencia de navegación.

Challenges_Cloudfare

Qué es Cloudfare

Cloudflare es una empresa tecnológica dedicada a proporcionar servicios de seguridad, rendimiento y confiabilidad para sitios web y aplicaciones en internet.

"Aceleramos y protegemos más eficazmente los sitios web, las aplicaciones, los agentes de IA y las redes. Nuestra plataforma para desarrolladores es la mejor herramienta para crear aplicaciones modernas y llevar a cabo iniciativas en materia de IA", se puede leer al ingresar a su sitio.

De acuerdo con cifras que presenta la empresa, cuenta con más de 60 servicios en la nube disponibles en todo el mundo; bloquea más de 234 millones por día y cuenta con un 20% de los sitios web protegidos por su plataforma.