¿Qué significa el sueño que te caés al vacío? La explicación que tu inconsciente no te puede decir en voz alta

Sueño ¿Es solo estrés o hay algo más?

La mayoría de las veces, este sueño aparece en etapas donde sentís que no tenés el control de tu vida. Quizás estás atravesando un cambio brusco, un trabajo que ya no te sostiene, una relación que se tambalea o decisiones que no te animás a tomar. Tu inconsciente lo transforma en una caída porque no encuentra otra forma de mostrarte ese desborde interno. Lo importante no es solo el acto de caer, sino cómo te sentís mientras pasa: ¿te da miedo? ¿angustia? ¿liberación? Ahí está la clave para interpretarlo.