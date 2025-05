¿Soñaste con que te persiguen?: Tu sueño no es solo miedo, es tu cabeza diciéndote algo urgente

image.png Los sueños de persecución reflejan conflictos emocionales que todavía no pudimos resolver conscientemente. Foto: Sueño/Internet.

¿Te alcanza lo que venís esquivando?

Si en el sueño te atrapan o estás por ser alcanzado, eso puede indicar que ya no podés seguir postergando eso que venís esquivando. Tal vez un conflicto familiar, un laburo que no te cierra o una situación que evitás enfrentar por miedo. El sueño funciona como un espejo brutal: no podés seguir corriendo siempre. En algún momento, te alcanza.

Hora de dejar de correr

Soñar con ser perseguido no es algo para tomarse a la ligera. Si se repite seguido, es una clara señal de que necesitás frenar, mirar hacia adentro y enfrentar lo que estás evitando. A veces, el mayor alivio no es escapar… sino encarar. Porque solo así vas a dejar de correr también en tus sueños.