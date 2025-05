Tuviste un sueño con tu ex: qué te quiere decir tu subconsciente

Te despertás y lo primero que pensás es: ¿por qué soñé con esa persona? Que aparezca un/a ex en tu sueño puede dejarte confundido, con nostalgia o incluso un poco culpable. Pero tranquilo: soñar con tu ex no necesariamente significa que querés volver. De hecho, la mayoría de las veces habla más de vos que de la otra persona.