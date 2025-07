¿Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida?

En los sueños, las reglas del tiempo y la lógica no siempre aplican. Por eso no es extraño que alguien que ya no está con nosotros aparezca de repente, hablando, riendo o abrazándonos como si nada hubiera pasado. Lo impactante no es solo su presencia, sino la naturalidad con la que todo ocurre: muchas veces, en el propio sueño no hay conciencia de su fallecimiento.