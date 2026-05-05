Pago único de $125.000 de ANSES: a quiénes les corresponde en mayo

Quiénes pueden acceder al beneficio

El beneficio está dirigido a un universo específico de trabajadores. Pueden acceder quienes se desempeñan en relación de dependencia en el sector privado, los trabajadores que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), los titulares de la prestación por desempleo, los trabajadores de temporada y también los beneficiarios de la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur.

Todos ellos forman parte del sistema de asignaciones familiares y, por lo tanto, pueden solicitar esta ayuda si cumplen con las condiciones vigentes.

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Requisitos clave para cobrar la asignación

El requisito central es haber celebrado un matrimonio civil. Sin embargo, no alcanza solo con el hecho de casarse: el vínculo debe estar debidamente registrado en la base de datos de ANSES. Además, el organismo establece un plazo concreto para iniciar el trámite.

La solicitud puede realizarse a partir de los dos meses posteriores al casamiento y se extiende hasta un máximo de dos años desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Pasado ese período, se pierde el derecho a cobrar la asignación.

Otro aspecto determinante tiene que ver con los ingresos. Como ocurre con el resto de las asignaciones familiares, existen topes que no deben superarse para poder acceder al beneficio. En mayo de 2026, el ingreso individual de cada solicitante no puede exceder los $2.896.244, mientras que el ingreso total del grupo familiar también debe ubicarse dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Cómo hacer el trámite paso a paso

En cuanto al trámite, el organismo ofrece dos modalidades. Por un lado, puede realizarse de manera online a través de los canales digitales oficiales, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Esta opción suele ser la más elegida por su rapidez y comodidad.

Por otro lado, también existe la posibilidad de gestionarlo de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo, para quienes prefieran una atención personalizada o necesiten asistencia durante el proceso.

La documentación requerida es relativamente sencilla, pero fundamental para evitar demoras. Se debe presentar el DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio. Además, es indispensable que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente actualizados en la base del organismo. Este punto suele ser uno de los principales motivos de rechazo o demora en la liquidación.

Cuándo se cobra y cómo se acredita el pago

Una vez que el trámite es aprobado, el pago se acredita por única vez en la cuenta bancaria registrada por el titular. A diferencia de otras prestaciones que implican un ingreso mensual, esta asignación está pensada como un acompañamiento puntual en un momento importante de la vida familiar.