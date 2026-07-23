ANSES paga $85.000 por hijo: quiénes todavía pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio económico destinado a las familias con hijos en edad escolar que reciben determinadas asignaciones del organismo.
El beneficio alcanza a familias que reciben AUH o asignaciones familiares del SUAF. Cómo consultar si corresponde el pago y presentar el Certificado Escolar.
ANSES habilita el cobro de la Ayuda Escolar con un trámite obligatorio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio económico destinado a las familias con hijos en edad escolar que reciben determinadas asignaciones del organismo.
Este año, el monto de la prestación es de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos. El beneficio alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a quienes reciben asignaciones familiares a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Aunque una parte importante de los pagos se realizó de manera automática durante los primeros meses del año, todavía hay familias que no recibieron el dinero. En estos casos, es necesario revisar si la información escolar está actualizada y, de ser necesario, presentar el Certificado Escolar.
La Ayuda Escolar Anual es una asignación que ANSES paga una vez al año para acompañar a las familias con los gastos relacionados con la educación de sus hijos.
El beneficio se otorga por cada hijo que asista a un establecimiento educativo reconocido y que cumpla con las condiciones requeridas por el organismo.
Durante 2026, el monto es de $85.000 por cada estudiante alcanzado por la prestación.
La Ayuda Escolar Anual está destinada a familias que reciben determinadas asignaciones de ANSES y tienen hijos que cumplen con los requisitos de escolaridad.
Pueden acceder:
El pago se realiza por cada hijo que reúna las condiciones establecidas por ANSES.
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Ayuda Escolar 2026: ANSES confirma el monto para este año
Uno de los principales motivos por los que una familia puede no haber cobrado el beneficio es la falta de actualización de la información escolar.
Para recibir la Ayuda Escolar, ANSES debe contar con la acreditación correspondiente de que el niño o adolescente asiste regularmente a una institución educativa. Esta información se puede acreditar mediante la presentación del Certificado Escolar.
Cuando los datos ya están registrados y cumplen con las condiciones requeridas, el pago puede realizarse de manera automática. Si la información no está actualizada, la prestación puede quedar pendiente de pago.
También puede ocurrir que una familia haya cobrado la ayuda por uno de sus hijos, pero no por los demás. Esto puede deberse a diferencias en la documentación o a que la información escolar de alguno de los estudiantes todavía no fue acreditada.
En determinados casos, ANSES requiere que las familias presenten el certificado para poder acceder al beneficio.
Entre las situaciones que pueden requerir la presentación de documentación se encuentran:
Por eso, quienes todavía no recibieron los $85.000 deben consultar su situación en Mi ANSES y verificar si es necesario completar el trámite.
El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES.
Para presentar el certificado hay que:
Una vez presentada la documentación, ANSES analiza la información y, si todo está correcto, habilita el pago de la Ayuda Escolar Anual.
Las familias que tengan dificultades para realizar la gestión online también pueden acercarse a una oficina de ANSES o a los operativos territoriales que se realizan en distintas localidades.
En estos espacios, los trabajadores del organismo pueden brindar asesoramiento para completar la documentación y verificar si existen errores en los datos personales o escolares que estén impidiendo el pago.
La Ayuda Escolar Anual representa un ingreso extra para las familias que tienen hijos en edad escolar. En 2026, el monto es de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos.
Quienes todavía no recibieron el pago pueden ingresar a Mi ANSES para revisar su situación y comprobar si tienen pendiente la presentación del Certificado Escolar.
En caso de ser necesario, deberán completar el trámite y acreditar la escolaridad para que ANSES pueda analizar la solicitud y determinar si corresponde el pago del beneficio.