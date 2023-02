Brian Fernández vuelve a Colón: "Nunca quise..."

Luego de rescindir su anterior vínculo con el conjunto santafesino, y estar muy cerca de emigrar al fútbol chileno, el atacante y Colón llegaron a un acuerdo para firmar un nuevo contrato que tiene vigencia hasta el 30 de junio de este año. Es miércoles, Fernández estampará su firma y ya se pondrá a disposición para comenzar a entrenar.

“Son los últimos meses que me quedan en Colón y sé que puedo revertir la situación en la cual no tuve mucha continuidad…", declaró Brian y agregó: "Viene un técnico nuevo, empezaré entrenado, no sé si en Reserva primero, pero voy a continuar en Colón de acá hasta junio”.

“Estoy bien, tengo muchas ganas de revertir la situación y jamás quise lastimar a nadie. Es un problema personal que tengo que luchar día a día y trato de mejorar para hacerlo mejor”, aclaró sobre los hechos sucedidos el pasado octubre, mientras que fue optimista de cara al futuro: “Daré lo mejor de mí y esperaré que el técnico esté de acuerdo conmigo para poder estar. Quiero aportar lo mío en estos últimos meses que me quedan, disfrutarlo y brindar lo mejor de mí en la categoría que me toque estar ahora”. Y sentenció: “Si el técnico me ve bien y predispuesto, espero ser parte del equipo de Primera División”.