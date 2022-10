Brian Fernández, internado por un brote psicótico tras ser detenido en Santa Fe

El atacante de 28 años había sido trasladado este miércoles a la Seccional 18° de Santa Fe tras ser detenido por cerca de una decena de policías en un episodio que, hasta el momento, no fue totalmente aclarado.

Embed

Cómo es la situación contractual de Brian Fernández

El delantero comenzó el 2022 a préstamo en Deportivo Madryn, donde llegó a jugar seis partidos y convertir un gol antes de tener una recaída con sus problemas de adicción. En el mercado de pases de mitad de año volvió a Ferro, donde había estado en 2021 y también sumó algunos minutos en el club de Caballito.

Sin embargo, comenzó a faltar a los entrenamientos y el DT, Luciano Guiñazú, confirmó que los dirigentes le habían informado que el exdelantero de Racing no volvería a formar parte del equipo. "No se presentó a los entrenamientos, los dirigentes me dijeron que no va a volver", explicó Guiñazú hace un mes.

Fernández tiene contrato vigente con Colón hasta junio del 2023, pero su futuro deportivo es incierto.