Recién se estrenó en NETFLIX una serie de 8 capítulos que arrasa

La historia sigue a Leyla Taylan, una exitosa abogada interpretada por Sarkaya, que se embarca en la búsqueda del amor verdadero a través de un sitio de citas, tras sufrir una dolorosa traición amorosa. Con la ayuda de sus amigos y el encantador chef Feyyaz, interpretado por Boran Kuzum, Leyla decide darle un giro radical a su vida. La serie aborda temas universales como la superación personal y la búsqueda de la felicidad, lo que ha resonado profundamente con la audiencia global.

Además de Sarkaya, el reparto de "Gracias, ¿el siguiente?" incluye a Metin Akdülger como Omer, Hakan Kurta como Cem, y Ahmet Rfat Sungar en el papel de Sarp. Otros talentos destacados son Bade Içil como Tuba, Zeynep Tugçe Bayat como Beliz, Gülcan Arslan como Defne, y Sümeyra Koç como Nil. Cada actor aporta una dimensión única a la serie, enriqueciendo la narrativa con actuaciones memorables.

Embed - GRACIAS EL SIGUIENTE Trailer SUBTITULADO / Thank you next Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix