Dante Ortega reveló cómo quedó su relación con Marcelo Tinelli tras la separación de Guillermina Valdés

"Fue el primero que me dio laburo en el medio y siempre le voy a estar agradecido por todas las oportunidades que me dio", afirmó, al recordar su participación en Cantando por un sueño, donde colaboraba detrás de escena con distintos equipos.

"Yo ayudaba con temas de afinación, estuve con Lizado Ponce, con Lola Latorre y Ángela Leiva. Daba una mano para que puedan cantar las canciones. Marcelo incluso me ofreció ser participante, estar en un equipo, pero yo dije que no porque no me sentía preparado", relató, evidenciando gratitud por experiencia.

De esta manera, lejos de posicionarse en el conflicto tras la ruptura de su madre con el histórico creador de VideoMatch, el hijo de Sebastián Ortega dejó ver una postura madura. Su testimonio refleja que, más allá de las diferencias que pudieron existir en el pasado, valora el vínculo construido con Tinelli y reconoce el apoyo recibido en momentos importantes de su carrera.

Moria Casán, Marcelo Tinelli y Dante Ortega - captura La mañana con Moria

Cómo fue el durísimo descargo de Dante Ortega contra los haters por su sexualidad

Aunque durante años eligieron mantenerse lejos de la exposición mediática, los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega —Paloma, Helena y Dante— volvieron a quedar en el centro de la escena por un fuerte mensaje en redes sociales.

Todo se desató este verano, cuando Dante Ortega, de 24 años, compartió un video junto a una de sus hermanas mientras comían chocolate. Lo que parecía un contenido cotidiano terminó generando una ola de comentarios ofensivos por parte de algunos usuarios, que apuntaron directamente contra la orientación sexual de ellos.

Lejos de dejarlo pasar, el joven decidió responder públicamente con un descargo contundente, en el que incluso destacó uno de los mensajes que más le llamó la atención por su tono agresivo. "Empecé el año tranqui", escribió en un primer momento, antes de profundizar sobre lo ocurrido. "El otro día subí un video con mi hermana degustando chocolate y me llamó la atención la cantidad de likes y comentarios que empezó a tener. Me metí en los comentarios para ver qué estaba opinando la gente y me encontré con una catarata de comentarios despectivos como este ("Tienen el envase invertido jaja") hablando sobre nuestra orientación sexual: que si estamos invertidos, que si somos homosexuales por una simple moda...", relató.

En la misma línea, Dante Ortega cuestionó con firmeza a quienes aprovecharon el espacio para agredir. "Toda una catarata de opiniones que reflejan que no son personas que no están interesadas en instruirse sino en bardear y criticar por el simple hecho de que tienen tanto odio acumulado en su cuerpo que no lo pueden trabajar en terapia. Tal vez ustedes les está pasando y proyectan en nosotros, que somos pibes que no jodemos a nadie", expresó.

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Además, dejó en claro cómo lo impactan actualmente este tipo de comentarios: "Estos comentarios me dejaron de afectar y no hay nada en mi vida que vaya a cambiar por lo que opine una persona x de afuera. A esta cavernícola le digo que opinó de una manera tan despectiva que soy hombre, me gustan los hombres, y tampoco descarto estar con mujeres. Y mis hermanas son mujeres y le gustan las mujeres, ¿qué problema hay con eso?".

En otro tramo de su reflexión, el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega analizó por qué cree que el tema genera repercusión. "Creo que lo que llama poderosamente la atención es que al venir de padres públicos los tres nacimos con la misma orientación sexual que no ex la heterosexual. Ahora si los tres fuéramos heterosexual, ¿ustedes creen que este tema hubiera sido tema de conversación? Yo creo que no", planteó.

Finalmente, también apuntó contra el perfil de quienes suelen escribirle este tipo de mensajes y cerró con una reflexión personal. "Me llama la atención que suele ser gente bastante mayor la que me comenta de esta manera y yo con 24 años no debería estar perdiendo el tiempo tratando de educar a personas que tienen limitaciones en la empatía y la forma de comunicarse con otros. Así que no vengan a querer darnos cátedra porque si ustedes tienen hijos y los criaron con esos valores, mamita, pobres chicos".

"La gente que piensa que la elección sexual es algo que se elige están muy equivocados porque sino no hubiera estado dos años rezando para que me haga heterosexual. ¿Creen que funcionó, cambié mi aspecto? No. Sigo creyendo en Dios y creo que él me quiso así", concluyó con firmeza Dante Ortega.