"Independiente Rivadavia es como Colapinto": la comparación de Daniel Vila ante el gran presente de la Lepra

Por qué Daniel Vila comparó a Independiente Rivadavia con Franco Colapinto

Para el presidente de la institución mendocina, la comparación nace de una identidad compartida que mezcla el sentido de pertenencia con el esfuerzo y el éxito masivo. Vila explicó que el equipo se refleja en el piloto porque, ante todo, representan la esencia argentina y comparten esas ganas de superación que el joven de Alpine demuestra en cada Gran Premio. Además, el dirigente destacó el enorme poder de convocatoria que hoy une a ambos, trazando un paralelismo entre el fervor que despierta Independiente en su provincia y el fenómeno que juntó a 600.000 personas en Buenos Aires para ver al piloto. Finalmente, remarcó que la "Lepra" encaja con la figura de Colapinto por tratarse de un proyecto sano y con buena gente, factores que, según su visión, definen este presente ganador.

Cómo es el presente de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura y la Libertadores

Los números respaldan el optimismo de la dirigencia. En el ámbito local, la "Lepra" es el dominador absoluto de la Zona B, donde acumula diez triunfos que lo ubican con 33 puntos en la cima de la tabla anual. Este rendimiento se vio coronado recientemente con una histórica goleada por 5 a 1 ante Gimnasia de Mendoza en el clásico provincial.

Pero el éxito no se limita a las fronteras nacionales. En su debut en la Copa Libertadores, el equipo de Berti ha logrado un inicio perfecto en el Grupo C:

Derrotó al vigente campeón, Fluminense, en el mítico Estadio Maracaná .

Venció a Bolívar en Mendoza para alcanzar los seis puntos ideales.

El respaldo de Daniel Vila al formato del fútbol argentino

Más allá de la actualidad de su club, Vila aprovechó la ocasión para defender la estructura actual de los torneos, destacando que el sistema actual permite la aparición de nuevas potencias. "Yo estoy de acuerdo con este campeonato, me gusta. Me gusta también el Ascenso y cómo está planteado, porque les da la oportunidad a un montonazo de clubes", reconoció.

En ese sentido, reveló cuál es el secreto del éxito en el armado del plantel: “¿Dónde hemos ido a buscar talento deportivo? Al Ascenso”. Esta política de captación, sumada a un funcionamiento colectivo aceitado, ha transformado a Independiente Rivadavia en el equipo sensación de Sudamérica, logrando que hoy, tanto en Mendoza como en el resto del país, se hable de un club que corre con la velocidad y la audacia de un auto de Fórmula 1.