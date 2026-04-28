Eliana Guercio generó indignación con un comentario sobre una participante de Gran Hermano y la frenaron al aire

Guercio no se quedó callada y retrucó: “Es que el Brancatelli lo único que puede hacer como periodista es tergiversar o darle una vuelta de rosca para hacerte quedar mal”. Luego, explicó su punto: “Se le permiten más cosas esos tipos de comentarios a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así”.

Acto seguido, la conductora decidió poner un límite y cerrar el tema con firmeza: “Chicos, paren. No, no, no se habla de los cuerpos, no lo voy a permitir en esta mesa, no se dice eso”.

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Qué le dijo Yipio a Brian Sarmiento que lo dejó expuesto en Gran Hermano

La casa más famosa del país volvió a ser escenario de un momento cargado de tensión. En Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), Brian Sarmiento y Yipio protagonizaron un cruce que arrancó con reproches sobre la convivencia y terminó derivando en cuestionamientos personales.

El exfutbolista no se guardó nada y lanzó frases contundentes: “Yo aprendo día a día a estar acá y es un privilegio para mí formar parte de esta edición. La verdad es que quiero que se vaya a Yipio porque me pongo del lado del espectador y me parece muy aburrido todo lo que hace”. Y agregó sin filtro: “No sé si es una persona graciosa afuera, acá no lo es”.

Lejos de suavizar su postura, Brian insistió en remarcar lo que piensa de su compañera: “Está todo el tiempo agarrándose pelea de los otros porque ella no genera nada”, disparó, dejando en claro su incomodidad con su presencia.

La respuesta de Yipio fue inmediata y con la misma intensidad. “Me encanta que Brian me vea del otro lado, porque cada vez que estoy del otro lado de lo que él piensa, siento que estoy en el lugar correcto. Y yo prefiero estar así, jugar así, jugar mi juego, defender lo que se me cante el orto y salir de acá y que mi hija pueda ver el programa y estar orgullosa de mí”, expresó con firmeza.