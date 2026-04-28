Oportunidad de PAMI: el beneficio imperdible para jubilados con cupos limitados

Qué cursos gratis ofrece PAMI en 2026

La oferta cambia según la provincia y la universidad elegida, pero actualmente hay propuestas como:

Aprendiendo a usar Mi PAMI , para manejar la app oficial y hacer trámites digitales.

, para manejar la app oficial y hacer trámites digitales. Nuevas Tecnologías I , orientado al uso del celular y herramientas digitales.

, orientado al uso del celular y herramientas digitales. Taller de arte y manualidades , enfocado en creatividad, dibujo y pintura.

, enfocado en creatividad, dibujo y pintura. Juegos, Memoria y Movimiento , para estimular cuerpo y mente.

, para estimular cuerpo y mente. Taller de Equilibrio Emocional , con herramientas de autocuidado y manejo del estrés.

, con herramientas de autocuidado y manejo del estrés. Informática Creativa, para iniciarse en computación.

También hay opciones vinculadas a literatura, música, idiomas, actividad física y memoria, dependiendo de cada sede.

PAMI_beneficios

Cómo anotarse a los cursos gratis de PAMI

La inscripción se realiza de manera online desde el portal oficial de PAMI. El paso a paso es simple:

Ingresar al sitio de Cursos UPAMI.

Elegir temática, universidad o localidad.

Seleccionar el curso disponible.

Completar los datos personales.

Confirmar la inscripción.

Modalidades disponibles

Los cursos pueden dictarse de tres maneras:

Presencial , en universidades o sedes asociadas.

, en universidades o sedes asociadas. Virtual , para hacer desde casa.

, para hacer desde casa. Mixta, combinando encuentros online y presenciales.

Esto permite que jubilados de todo el país puedan participar, incluso si viven lejos de una universidad.

Quiénes pueden inscribirse

El programa está orientado principalmente a:

Jubilados y pensionados afiliados a PAMI.

Personas mayores con cobertura del organismo.

Afiliados interesados en actividades educativas y recreativas.

En algunos casos, la disponibilidad depende de cupos y de la universidad participante.

Por qué estos cursos son importantes

Además del aprendizaje, especialistas destacan que este tipo de actividades ayudan a mantener la memoria activa, fortalecer vínculos sociales, reducir el aislamiento y mejorar la calidad de vida.

Por eso, los cursos UPAMI se convirtieron en una de las propuestas más valoradas por miles de jubilados en todo el país.

Últimos cupos en varias sedes

Algunas actividades ya figuran con cupos agotados y otras muestran vacantes limitadas, por lo que desde PAMI recomiendan anotarse cuanto antes para asegurar lugar.

Con propuestas gratuitas, universidades reconocidas y modalidades accesibles, PAMI volvió a abrir una puerta muy buscada por jubilados y pensionados: estudiar, compartir y sumar herramientas nuevas sin costo.