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Oportunidad de PAMI: el beneficio imperdible para jubilados con cupos limitados

PAMI habilitó una nueva inscripción a cursos gratuitos para jubilados y pensionados en todo el país. Hay talleres presenciales y virtuales, con cupos limitados y opciones para todas las edades.

Oportunidad de PAMI: el beneficio imperdible para jubilados con cupos limitados

Oportunidad de PAMI: el beneficio imperdible para jubilados con cupos limitados

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene abierta la inscripción a los Cursos Universitarios UPAMI, una propuesta gratuita destinada a jubilados, pensionados y afiliados que quieran seguir aprendiendo, capacitarse y participar de actividades educativas en universidades de todo el país.

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La iniciativa permite acceder sin costo a talleres presenciales, virtuales y mixtos, con opciones vinculadas a tecnología, memoria, arte, bienestar emocional, actividad física, uso del celular y muchas otras temáticas. La convocatoria ya está disponible y se puede gestionar de forma online.

Qué son los cursos UPAMI

UPAMI es un programa educativo que articula PAMI con universidades nacionales e instituciones académicas para acercar propuestas de formación a personas mayores.

El objetivo es promover el aprendizaje continuo, la socialización y el bienestar integral de los afiliados, con actividades pensadas especialmente para esta etapa de la vida. Los cursos son gratuitos y se dictan con docentes universitarios.

Qué cursos gratis ofrece PAMI en 2026

La oferta cambia según la provincia y la universidad elegida, pero actualmente hay propuestas como:

  • Aprendiendo a usar Mi PAMI, para manejar la app oficial y hacer trámites digitales.
  • Nuevas Tecnologías I, orientado al uso del celular y herramientas digitales.
  • Taller de arte y manualidades, enfocado en creatividad, dibujo y pintura.
  • Juegos, Memoria y Movimiento, para estimular cuerpo y mente.
  • Taller de Equilibrio Emocional, con herramientas de autocuidado y manejo del estrés.
  • Informática Creativa, para iniciarse en computación.

También hay opciones vinculadas a literatura, música, idiomas, actividad física y memoria, dependiendo de cada sede.

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Cómo anotarse a los cursos gratis de PAMI

La inscripción se realiza de manera online desde el portal oficial de PAMI. El paso a paso es simple:

  • Ingresar al sitio de Cursos UPAMI.
  • Elegir temática, universidad o localidad.
  • Seleccionar el curso disponible.
  • Completar los datos personales.
  • Confirmar la inscripción.

Modalidades disponibles

Los cursos pueden dictarse de tres maneras:

  • Presencial, en universidades o sedes asociadas.
  • Virtual, para hacer desde casa.
  • Mixta, combinando encuentros online y presenciales.

Esto permite que jubilados de todo el país puedan participar, incluso si viven lejos de una universidad.

Quiénes pueden inscribirse

El programa está orientado principalmente a:

  • Jubilados y pensionados afiliados a PAMI.
  • Personas mayores con cobertura del organismo.
  • Afiliados interesados en actividades educativas y recreativas.

En algunos casos, la disponibilidad depende de cupos y de la universidad participante.

Por qué estos cursos son importantes

Además del aprendizaje, especialistas destacan que este tipo de actividades ayudan a mantener la memoria activa, fortalecer vínculos sociales, reducir el aislamiento y mejorar la calidad de vida.

Por eso, los cursos UPAMI se convirtieron en una de las propuestas más valoradas por miles de jubilados en todo el país.

Últimos cupos en varias sedes

Algunas actividades ya figuran con cupos agotados y otras muestran vacantes limitadas, por lo que desde PAMI recomiendan anotarse cuanto antes para asegurar lugar.

Con propuestas gratuitas, universidades reconocidas y modalidades accesibles, PAMI volvió a abrir una puerta muy buscada por jubilados y pensionados: estudiar, compartir y sumar herramientas nuevas sin costo.

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