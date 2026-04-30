Robert De Niro brilla en Netflix con el estreno de un nuevo thriller psicológico

Robert De Niro

Durante la investigación, ambos descubrieron que el secuestro no era un hecho aislado. Pronto conectaron el caso con un antiguo expediente sin resolver que involucraba a un asesino en serie conocido como "The Whisper Man", una figura que sembró terror décadas atrás en la ficticia localidad de Featherbank.

Primeras imágenes en Netflix: tensión, oscuridad y silencio

Las imágenes difundidas por Netflix mostraron un clima opresivo. Escenarios fríos, miradas cargadas de angustia y una sensación constante de amenaza definieron el tono visual.

En una de las escenas, se vio a Adam Scott junto al joven actor que interpreta a su hijo, en un momento previo al secuestro. Otra imagen mostró a Michelle Monaghan en un entorno tenue, sugiriendo un rol clave en la trama. Finalmente, Robert De Niro apareció con gesto serio, reforzando su papel como investigador experimentado pero marcado por el pasado.

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Aunque no se revelaron demasiados detalles, el material dejó entrever que la película apostará por una narrativa pausada, donde cada pista tendrá peso.

El regreso de Robert De Niro a Netflix con esta película

El proyecto marcó un nuevo intento de Robert De Niro por reconectar con el público en el género que lo consagró. Sin embargo, Susurran tu nombre representó una oportunidad diferente. Aquí, el actor no solo interpretó a un detective, sino a un padre que enfrenta sus propios errores mientras intenta salvar a su nieto. Esa doble dimensión dramática podría convertirse en uno de los puntos fuertes del film.

"Susurran tu nombre": clasificación, duración y fecha de estreno

Netflix confirmó que la película tendrá una clasificación para mayores de 17 años. El motivo: su contenido explícito, que incluirá violencia sangrienta, imágenes perturbadoras, referencias al suicidio, lenguaje fuerte y algunas escenas de carácter sexual.

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La duración será de una hora y cincuenta y un minutos, incluyendo los créditos finales. Un tiempo que sugiere una narrativa desarrollada sin apuros, permitiendo explorar tanto el caso criminal como el vínculo familiar.

El estreno ya tiene fecha: 28 de agosto. Ese día, Susurran tu nombre llegará directamente a la plataforma, con la expectativa de posicionarse entre los contenidos más vistos del año.

Netflix apuesta fuerte al thriller psicológico

En los últimos años, Netflix reforzó su catálogo con producciones de suspenso y crimen. Este nuevo lanzamiento encajó perfectamente en esa estrategia.

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La plataforma buscará repetir el éxito de otros títulos similares, apostando a una historia que combine tensión, misterio y profundidad emocional.

Además, el respaldo de AGBO, la compañía de los hermanos Russo, sumó peso al proyecto. La productora ya demostró su capacidad para generar contenido de alto impacto.

El elenco principal de "Susurran tu nombre" con De Niro