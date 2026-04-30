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Robert De Niro brilla en Netflix con el estreno de un nuevo thriller psicológico

Netflix estrena la película "Susurran tu nombre" con Robert De Niro, una historia oscura que promete sorprender este año.

Robert De Niro brilla con el estreno de un nuevo thriller psicológico. (Foto: Gentileza Netflix)

Robert De Niro brilla con el estreno de un nuevo thriller psicológico. (Foto: Gentileza Netflix)

"Susurran tu nombre" ("The Whisper Man") ya empezó a generar ruido. La nueva apuesta de Netflix se presentó con sus primeras imágenes oficiales y dejó en claro que no será un thriller más dentro del catálogo. Con Robert De Niro encabezando el elenco junto a Adam Scott y Michelle Monaghan, la producción apunta directo a convertirse en uno de los títulos más comentados del año.

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La película, dirigida por James Ashcroft, se basó en la novela homónima de Alex North publicada en 2019. Desde su anuncio, generó expectativa por su tono oscuro y por la combinación de drama familiar con un caso criminal perturbador.

De qué trata "Susurran tu nombre" en Netflix

El relato siguió a un escritor de novela negra que atravesó uno de los momentos más devastadores de su vida: la pérdida de su esposa. Interpretado por Adam Scott, su personaje intentó reconstruir su vida junto a su hijo de ocho años. Sin embargo, todo cambió cuando el niño fue secuestrado de manera repentina.

Ante la desesperación, el protagonista tomó una decisión que evitó durante años: pedir ayuda a su padre, un detective retirado con quien no mantenía relación. Ese rol recayó en Robert De Niro, quien regresó al género criminal con una interpretación cargada de intensidad.

Robert De Niro

Durante la investigación, ambos descubrieron que el secuestro no era un hecho aislado. Pronto conectaron el caso con un antiguo expediente sin resolver que involucraba a un asesino en serie conocido como "The Whisper Man", una figura que sembró terror décadas atrás en la ficticia localidad de Featherbank.

Primeras imágenes en Netflix: tensión, oscuridad y silencio

Las imágenes difundidas por Netflix mostraron un clima opresivo. Escenarios fríos, miradas cargadas de angustia y una sensación constante de amenaza definieron el tono visual.

En una de las escenas, se vio a Adam Scott junto al joven actor que interpreta a su hijo, en un momento previo al secuestro. Otra imagen mostró a Michelle Monaghan en un entorno tenue, sugiriendo un rol clave en la trama. Finalmente, Robert De Niro apareció con gesto serio, reforzando su papel como investigador experimentado pero marcado por el pasado.

Susurran tu nombre Netflix 2

Aunque no se revelaron demasiados detalles, el material dejó entrever que la película apostará por una narrativa pausada, donde cada pista tendrá peso.

El regreso de Robert De Niro a Netflix con esta película

El proyecto marcó un nuevo intento de Robert De Niro por reconectar con el público en el género que lo consagró. Sin embargo, Susurran tu nombre representó una oportunidad diferente. Aquí, el actor no solo interpretó a un detective, sino a un padre que enfrenta sus propios errores mientras intenta salvar a su nieto. Esa doble dimensión dramática podría convertirse en uno de los puntos fuertes del film.

"Susurran tu nombre": clasificación, duración y fecha de estreno

Netflix confirmó que la película tendrá una clasificación para mayores de 17 años. El motivo: su contenido explícito, que incluirá violencia sangrienta, imágenes perturbadoras, referencias al suicidio, lenguaje fuerte y algunas escenas de carácter sexual.

Susurran tu nombre Netflix 3

La duración será de una hora y cincuenta y un minutos, incluyendo los créditos finales. Un tiempo que sugiere una narrativa desarrollada sin apuros, permitiendo explorar tanto el caso criminal como el vínculo familiar.

El estreno ya tiene fecha: 28 de agosto. Ese día, Susurran tu nombre llegará directamente a la plataforma, con la expectativa de posicionarse entre los contenidos más vistos del año.

Netflix apuesta fuerte al thriller psicológico

En los últimos años, Netflix reforzó su catálogo con producciones de suspenso y crimen. Este nuevo lanzamiento encajó perfectamente en esa estrategia.

Susurran tu nombre Netflix 4

La plataforma buscará repetir el éxito de otros títulos similares, apostando a una historia que combine tensión, misterio y profundidad emocional.

Además, el respaldo de AGBO, la compañía de los hermanos Russo, sumó peso al proyecto. La productora ya demostró su capacidad para generar contenido de alto impacto.

El elenco principal de "Susurran tu nombre" con De Niro

  • Robert De Niro
  • Michelle Monaghan
  • Adam Scott
  • Hamish Linklater
  • Owen Teague
  • Acston Porto
  • Will Brill

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