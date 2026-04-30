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Colapinto vuelve a la F1: cómo es el llamativo cambio en su monoplaza para correr en Estados Unidos

Tras un mes de receso, el piloto argentino regresa a la competencia oficial en Estados Unidos. La escudería francesa presentó una modificación en el diseño de su vehículo que rinde homenaje a uno de sus principales sponsors y confirmó actualizaciones técnicas para mantenerse en la pelea por los puntos.

Colapinto vuelve a la F1: cómo es el llamativo cambio en su monoplaza para correr en Estados Unidos

La espera terminó para los fanáticos de la máxima categoría. Luego de un mes de inactividad debido a la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 retoma su calendario 2026 con el Gran Premio de Miami. En este regreso, todas las miradas están puestas en Franco Colapinto, quien no solo estrenará mejoras en el rendimiento de su monoplaza, sino también una renovada apariencia visual que sorprendió a sus seguidores.

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Franco Colapinto se reunió con Lionel Messi antes del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. (Foto: YPF vía Instagram)

La escudería Alpine aprovechó el tiempo fuera de las pistas para trabajar incansablemente en el desarrollo del auto. A través de sus canales oficiales, el equipo francés reveló que tanto el monoplaza del argentino como el de su compañero, Pierre Gasly, lucirán una importante modificación en el diseño habitual: contará con detalles y alerón amarillos.

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Por qué el auto de Franco Colapinto tiene detalles amarillos en Miami

Este cambio, aunque es estrictamente estético y no influye en la mecánica, tiene un trasfondo comercial y simbólico de gran peso. Los detalles amarillos son una alusión directa a Mercado Libre, uno de los patrocinadores más importantes que acompaña la carrera de Colapinto. Para los seguidores argentinos, esta decisión de la escudería fue interpretada como un fuerte respaldo para Franco, consolidando su imagen dentro del equipo tras la multitudinaria exhibición que protagonizó recientemente en Buenos Aires.

Qué mejoras técnicas tendrá el Alpine de Colapinto en el GP de Miami

En el plano deportivo, la expectativa es igual de alta. Si bien no se revelaron los detalles técnicos específicos por cuestiones de confidencialidad competitiva, desde la cúpula de Alpine confirmaron que el auto ha sido optimizado. Steve Nielsen, director de la escudería, señaló que han trabajado para revisar las fortalezas y debilidades del paquete y acelerar la llegada de nuevos elementos para este fin de semana.

“Hemos tenido un comienzo competitivo en 2026, con puntos sumados en cada ronda, y esa sigue siendo nuestra intención en cada evento”, afirmó Nielsen. El objetivo del equipo es claro: mantenerse en la disputa frente a rivales que también presentarán actualizaciones tras el receso.

Cronograma y horarios: ¿Cuándo corre Franco Colapinto en Miami?

El Gran Premio de Miami se disputará bajo el formato Sprint, lo que garantiza acción desde el primer día. A continuación, los horarios oficiales para seguir la actividad desde Argentina:

  • Viernes 1 de mayo:

    • Prácticas libres 1: 13:00 a 14:30

    • Clasificación Sprint: 17:30

  • Sábado 2 de mayo:

    • Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

    • Clasificación (para la carrera principal): 17:00 a 18:00

  • Domingo 3 de mayo:

    • Carrera principal: 17:00

Con un auto renovado visualmente y la promesa de un salto en el rendimiento, Colapinto buscará estirar su racha positiva en un circuito urbano que siempre ofrece sorpresas y donde la precisión será clave para seguir sumando en el campeonato mundial.

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