Colapinto vuelve a la F1: cómo es el llamativo cambio en su monoplaza para correr en Estados Unidos

Qué mejoras técnicas tendrá el Alpine de Colapinto en el GP de Miami

En el plano deportivo, la expectativa es igual de alta. Si bien no se revelaron los detalles técnicos específicos por cuestiones de confidencialidad competitiva, desde la cúpula de Alpine confirmaron que el auto ha sido optimizado. Steve Nielsen, director de la escudería, señaló que han trabajado para revisar las fortalezas y debilidades del paquete y acelerar la llegada de nuevos elementos para este fin de semana.

“Hemos tenido un comienzo competitivo en 2026, con puntos sumados en cada ronda, y esa sigue siendo nuestra intención en cada evento”, afirmó Nielsen. El objetivo del equipo es claro: mantenerse en la disputa frente a rivales que también presentarán actualizaciones tras el receso.

Cronograma y horarios: ¿Cuándo corre Franco Colapinto en Miami?

El Gran Premio de Miami se disputará bajo el formato Sprint, lo que garantiza acción desde el primer día. A continuación, los horarios oficiales para seguir la actividad desde Argentina:

Viernes 1 de mayo: Prácticas libres 1: 13:00 a 14:30 Clasificación Sprint: 17:30

Sábado 2 de mayo: Carrera Sprint: 13:00 a 14:00 Clasificación (para la carrera principal): 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo: Carrera principal: 17:00



Con un auto renovado visualmente y la promesa de un salto en el rendimiento, Colapinto buscará estirar su racha positiva en un circuito urbano que siempre ofrece sorpresas y donde la precisión será clave para seguir sumando en el campeonato mundial.