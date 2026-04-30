Nació Vito, el primer hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri: los detalles

Vale recordar que la historia de amor entre la periodista y el dirigente político comenzó en 2018, cuando conoció a Jorge Macri en el marco de una entrevista. La conexión fue instantánea y, con el tiempo, consolidaron la relación hasta llegar al casamiento cuatro años después.

Ya en 2025, María Belén se había sincerado sobre su deseo de ser madre y lo complejo que resultaba el proceso. Tras varios intentos y tratamientos de fertilidad, finalmente quedó embarazada. En tanto, el nacimiento de Vito se produjo pocos días después de sus 40 años, en lo que se transformó en el mejor regalo de su vida.

últimos posteos de María Belén Ludueña embarazada

Cuál fue la tajante reacción de María Belén Ludueña ante un comentario desubicado sobre su embarazo

Luego de atravesar un largo y profundo proceso de búsqueda que incluyó distintos tratamientos, María Belén Ludueña viene atravesando uno de los momentos más felices de su vida desde el preciso instante que supo que se convertiría en mamá. En noviembre de 2025, la conductora anunció públicamente su embarazo y, a los 39 años, comenzó a prepararse para cumplir el sueño de ser madre junto a su esposo, Jorge Macri, quien ya es padre de tres hijos fruto de su relación anterior con Florencia De Nardi.

Así, mientras esperaba la llegada de su bebé, durante todo el verano Ludueña se mostró muy activa en redes sociales, donde fue compartiendo con sus seguidores tanto los preparativos como las pequeñas postales del día a día del crecimiento de su pancita. Sin embargo, como se sabe, la exposición también tiene su costado más ingrato y, como suele ocurrir con figuras públicas, no está exenta de recibir comentarios desafortunados.

Es por eso que durante el mes de enero, la periodista decidió no dejar pasar un mensaje que consideró especialmente fuera de lugar. Un usuario comentó sin filtro: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, que el parto salga bien”. Lejos de ignorarlo, María Belén optó por responder con firmeza y respeto, marcando un límite claro.

En una primera instancia, compartió el comentario negativo y explicó con total honestidad: “Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suman. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan para su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorrimos”. Sus palabras rápidamente encontraron apoyo entre sus seguidores, que destacaron su postura y sensibilidad.

IG Belén Ludueña responde a hate sobre su embarazo

Más tarde, la conductora decidió ir un paso más allá y, con el objetivo de generar conciencia sobre un tema que atraviesa a muchas mujeres, volvió a expresarse con contundencia: “Ser mamá a los 40, para algunos… Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA. La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso”.

Finalmente, María Belén cerró su mensaje con una reflexión directa y un pedido claro: “Estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano. PD: borraste el comentario pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”.

Con sus palabras, Ludueña no solo defendió su experiencia personal, sino que también puso sobre la mesa un debate necesario sobre la maternidad, el respeto y la empatía en tiempos de redes sociales.