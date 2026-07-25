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Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller español y apenas dura 92 minutos

Esta película con Luis Zahera volvió a captar la atención en Netflix con un thriller español que sorprendió por su historia y una atmósfera inquietante.

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Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller español y apenas dura 92 minutos. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller español y apenas dura 92 minutos. (Foto: Archivo)

"El silencio del pantano" es la película de Netflix que volvió a despertar el interés de los suscriptores. El thriller español, protagonizado por Pedro Alonso y con una destacada participación de Luis Zahera, logró convertirse en una de las producciones más vistas de la plataforma gracias a una historia cargada de suspenso, violencia y un permanente juego entre la realidad y la ficción.

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Basada en la novela homónima de Juanjo Braulio, la película marcó el debut cinematográfico de Marc Vigil, un director reconocido por su trabajo en exitosas series españolas como El Ministerio del Tiempo y Vis a Vis. Desde su estreno, la producción llamó la atención por su narrativa psicológica, su tono oscuro y una trama que mantiene la tensión hasta el desenlace.

De qué trata El silencio del pantano en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Mientras investiga sobre corrupción para su nuevo libro, un exitoso escritor de novelas de crimen borra las líneas entre la ficción y la realidad".

La historia se desarrolla en Valencia y presenta a Q, un experiodista que dejó atrás su profesión para convertirse en un exitoso escritor de novelas policiales. Sus libros tienen un rasgo particular: todos están inspirados en hechos reales y describen asesinatos con un nivel de detalle tan preciso que despiertan sospechas.

A medida que avanza la trama, el espectador descubre que la vida del protagonista es mucho más compleja de lo que aparenta. Q no solo escribe sobre crímenes, sino que también lleva adelante una vida paralela como asesino a sueldo, ejecutando encargos con la misma frialdad con la que construye las escenas de sus novelas.

Su nueva misión lo introduce en una compleja red de corrupción política y económica que involucra a un importante empresario de la región. Desde ese momento, cada decisión comienza a tener consecuencias imprevisibles y la tensión crece escena tras escena.

Luis Zahera arrasa en Netflix con El silencio del pantano

Uno de los grandes atractivos de la película es la participación de Luis Zahera, uno de los actores más prestigiosos del cine español contemporáneo.

A lo largo de su carrera, Zahera se destacó por interpretar personajes intensos, temperamentales y vinculados al mundo del crimen. Esa capacidad interpretativa le permitió convertirse en uno de los rostros más reconocidos del thriller español y obtener dos Premios Goya como Mejor Actor de Reparto.

Su presencia aporta personalidad a una historia cargada de tensión y fortalece un elenco integrado por varios nombres destacados de la industria audiovisual española.

Pedro Alonso lidera una historia llena de misterio

El protagonista de la película es Pedro Alonso, quien interpreta a Q. El actor alcanzó reconocimiento internacional gracias a su inolvidable papel de Andrés de Fonollosa, más conocido como Berlín, en La Casa de Papel.

En El silencio del pantano, Alonso construye un personaje complejo, reservado y lleno de contradicciones, cuya personalidad se convierte en uno de los pilares del relato.

El elenco principal de El silencio del pantano

  • Pedro Alonso
  • Nacho Fresneda
  • Carmina Barrios
  • José Ángel Egido
  • Àlex Monner
  • Raúl Prieto
  • Maite Sandoval
  • Javier Godino
  • Luis Zahera
  • Miguel de Lira

Por qué volvió a convertirse en una de las películas más vistas

A pesar de haberse estrenado en 2020, El silencio del pantano volvió a despertar el interés de los usuarios de Netflix.

La combinación de un elenco reconocido, una historia basada en una novela, una narrativa psicológica y una atmósfera cargada de misterio hizo que muchos espectadores la descubrieran por primera vez, mientras otros decidieron volver a verla.

Su propuesta mezcla el suspenso clásico con un relato que desafía permanentemente la percepción del público, convirtiéndola en una opción ideal para quienes disfrutan de los thrillers españoles donde nada resulta exactamente lo que parece.

Mirá el tráiler de El silencio del pantano

En pocas palabras

  • Netflix: La película "El silencio del pantano" revitalizó su interés en la plataforma.
  • Sinopsis: Un escritor de novelas criminales investiga corrupción, difuminando ficción y realidad.
  • Elenco: Luis Zahera y Pedro Alonso protagonizan este thriller español de suspenso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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