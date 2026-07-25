Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller español y apenas dura 92 minutos

A medida que avanza la trama, el espectador descubre que la vida del protagonista es mucho más compleja de lo que aparenta. Q no solo escribe sobre crímenes, sino que también lleva adelante una vida paralela como asesino a sueldo, ejecutando encargos con la misma frialdad con la que construye las escenas de sus novelas.

Su nueva misión lo introduce en una compleja red de corrupción política y económica que involucra a un importante empresario de la región. Desde ese momento, cada decisión comienza a tener consecuencias imprevisibles y la tensión crece escena tras escena.

Luis Zahera arrasa en Netflix con El silencio del pantano

Uno de los grandes atractivos de la película es la participación de Luis Zahera, uno de los actores más prestigiosos del cine español contemporáneo.

A lo largo de su carrera, Zahera se destacó por interpretar personajes intensos, temperamentales y vinculados al mundo del crimen. Esa capacidad interpretativa le permitió convertirse en uno de los rostros más reconocidos del thriller español y obtener dos Premios Goya como Mejor Actor de Reparto.

Su presencia aporta personalidad a una historia cargada de tensión y fortalece un elenco integrado por varios nombres destacados de la industria audiovisual española.

Pedro Alonso lidera una historia llena de misterio

El protagonista de la película es Pedro Alonso, quien interpreta a Q. El actor alcanzó reconocimiento internacional gracias a su inolvidable papel de Andrés de Fonollosa, más conocido como Berlín, en La Casa de Papel.

En El silencio del pantano, Alonso construye un personaje complejo, reservado y lleno de contradicciones, cuya personalidad se convierte en uno de los pilares del relato.

El elenco principal de El silencio del pantano

Pedro Alonso

Nacho Fresneda

Carmina Barrios

José Ángel Egido

Àlex Monner

Raúl Prieto

Maite Sandoval

Javier Godino

Luis Zahera

Miguel de Lira

Por qué volvió a convertirse en una de las películas más vistas

A pesar de haberse estrenado en 2020, El silencio del pantano volvió a despertar el interés de los usuarios de Netflix.

La combinación de un elenco reconocido, una historia basada en una novela, una narrativa psicológica y una atmósfera cargada de misterio hizo que muchos espectadores la descubrieran por primera vez, mientras otros decidieron volver a verla.

Su propuesta mezcla el suspenso clásico con un relato que desafía permanentemente la percepción del público, convirtiéndola en una opción ideal para quienes disfrutan de los thrillers españoles donde nada resulta exactamente lo que parece.

Mirá el tráiler de El silencio del pantano