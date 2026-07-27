El futuro de Mauro Icardi en el peor momento de la guerra con Wanda Nara

"Está chequeado que la presencia de Mauro Icardi en Italia también se debe a una negociación que está en marcha. Icardi está ofreciendo sus servicios, los clubes no están yendo a buscarlo. El representante está trabajando para que siga jugando en el fútbol europeo", indicó el periodista Leo Paradizo en el programa La mañana de Lape (América Tv).

Y agregó sobre las charlas del club italiano con el agente de Mauro Icardi: "Es en Italia, él jugó en el Inter y tengo entendido que tiene una casa de vacaciones cerca del club (que estaría interesado en contratarlo). El Como de Italia es el club que está negociando con Icardi y que va a jugar la Champions. Es un club chico pero manejado por millonarios, si el Como está interesado en Icardi le va a pagar lo que quiere".

El fuerte posteo de Mauro Icardi con la peor noticia para Wanda Nara

Mauro Icardi aprovechó la reciente resolución judicial a su favor para expresarse en sus redes sociales en medio del conflicto con Wanda Nara.

"Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio, la jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución", indicó el futbolista.

Y además sostuvo que la apelación presentada por Wanda Nara también fue desestimada y la magistrada dio por cerrada esa instancia del proceso.

"Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos. Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia", cerró el futbolista.