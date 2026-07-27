El inesperado uso del papel aluminio que se volvió viral porque soluciona algo impensado

La propuesta se volvió viral en redes sociales porque, además de ser muy sencilla de implementar, no requiere gastos importantes ni afecta a los animales, ya que simplemente funciona como un elemento disuasorio.

Sin embargo, los especialistas aclaran que no se trata de una solución definitiva. Cuando existe una gran concentración de palomas o el lugar ya fue elegido para anidar, el papel aluminio puede perder efectividad y conviene complementarlo con otras medidas de protección, como redes, pinches especiales o barreras físicas.

Aun así, para muchas personas se convirtió en una alternativa rápida para proteger balcones, muebles de exterior y macetas, evitando la suciedad y los daños que suelen provocar estas aves.