Conmoción por la muerte de dos jóvenes en un choque: el emotivo mensaje de despedida de su colegio

Cómo fue el accidente

El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Árraga. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo en el que viajaban los cuatro jóvenes se despistó y terminó impactando contra un árbol.

Como consecuencia del violento choque, Pinto y Herrera murieron en el lugar.

Dos sobrevivientes permanecen internados

En el mismo vehículo viajaban Lautaro Antonio Castaño, de 19 años, y Raúl Ignacio Farías, de 20, quienes sobrevivieron al impacto y fueron trasladados al Hospital Regional de Santiago del Estero.

Según el parte médico, ambos permanecen internados con traumatismo encéfalo-craneano con pérdida de conocimiento y múltiples lesiones.

La investigación

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien dispuso la intervención del área de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el accidente.

Los investigadores trabajan sobre distintos elementos recogidos en la escena para reconstruir la mecánica del choque y establecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.