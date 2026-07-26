En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Accidente
Ruta
Tristeza

Conmoción por la muerte de dos jóvenes en un choque: el emotivo mensaje de despedida de su colegio

Las víctimas tenían 18 y 19 años. La tragedia generó un profundo impacto en Loreto y tanto el municipio como la comunidad educativa las recordaron con sentidos homenajes.

Banner Seguinos en google DESK
Conmoción por la muerte de dos jóvenes en un choque: el emotivo mensaje de despedida de su colegio

Conmoción por la muerte de dos jóvenes en un choque: el emotivo mensaje de despedida de su colegio

La ciudad santiagueña de Loreto continúa conmocionada por la muerte de Ailén Dahiana Pinto, de 19 años, y Dalma Herrera, de 18, quienes fallecieron durante un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado sobre la Ruta Nacional 9. Mientras la Justicia avanza con la investigación, familiares, vecinos e instituciones comenzaron a despedirlas con emotivos mensajes.

Leé también El dramático accidente de auto que sufrió la cantante Daniela junto a su hija: fueron internadas
El dramático accidente de auto que sufrió la cantante Daniela junto a su hija: fueron internadas

El dolor de toda una comunidad

La Municipalidad de Loreto fue una de las primeras instituciones en expresar públicamente sus condolencias. A través de sus redes sociales, acompañó a las familias de las víctimas y pidió por el descanso eterno de ambas jóvenes.

Al homenaje también se sumó el Colegio Virgen de Loreto, donde Ailén Pinto había cursado sus estudios. Desde la institución educativa compartieron un sentido mensaje dirigido a sus seres queridos.

"Con profundo pesar, la comunidad educativa del Colegio Virgen de Loreto expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestra exalumna. Acompañamos con afecto a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y deseando que encuentren consuelo y fortaleza. Que descanse en paz", publicaron.

Cómo fue el accidente

El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Árraga. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo en el que viajaban los cuatro jóvenes se despistó y terminó impactando contra un árbol.

Como consecuencia del violento choque, Pinto y Herrera murieron en el lugar.

Dos sobrevivientes permanecen internados

En el mismo vehículo viajaban Lautaro Antonio Castaño, de 19 años, y Raúl Ignacio Farías, de 20, quienes sobrevivieron al impacto y fueron trasladados al Hospital Regional de Santiago del Estero.

Según el parte médico, ambos permanecen internados con traumatismo encéfalo-craneano con pérdida de conocimiento y múltiples lesiones.

La investigación

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien dispuso la intervención del área de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el accidente.

Los investigadores trabajan sobre distintos elementos recogidos en la escena para reconstruir la mecánica del choque y establecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Accidente Ruta
Notas relacionadas
Quién era la reconocida periodista que murió en un trágico accidente en la Ruta 3
Franco Colapinto explicó el accidente que sufrió en la práctica del GP de Hungría: "No fue..."
"Caminaba con el brazo quebrado": impactante relato del conductor que halló al chofer del micro que cayó de un puente

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar