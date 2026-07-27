Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al Gran Rex con Amigas del Corazón World Tour, el show inspirado en Patito Feo

En esta nueva versión, los personajes de Laura (Patricia Díaz Rivarola Castro, “Patito”) y Brenda (Antonella Lamas Bernardi) recuperan elementos del pasado para homenajear el universo de Patito Feo, aunque con el foco puesto en la evolución de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. La propuesta no busca solamente mirar atrás, sino celebrar el camino recorrido.

El espectáculo marca el reencuentro de dos figuras emblemáticas de aquella historia: Laura y Brenda, Patito y Antonella, quienes lograron conquistar Latinoamérica, Europa e Israel, trascendiendo generaciones y fronteras. Tras su paso por Europa, Amigas del Corazón World Tour continuará por Guayaquil (31/7), Ciudad de México (2/8), Bogotá (23/9) y Lima (25/9), antes de su llegada a Buenos Aires.

La preventa de entradas estará disponible a partir del 30 de julio a las 12 hs, únicamente con tarjeta BBVA Visa a través de tuentrada.com. La venta general comenzará el viernes 31 de julio a las 12 hs, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjeta BBVA Visa durante todo el período de venta.

Patito Feo, la telenovela argentina que fue éxito mundial

Patito Feo es una telenovela musical argentina destinada al público infanto-juvenil protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Desde su debut en abril de 2007 se emitió en más de 50 países de Latinoamérica, Europa y Asia donde se consagró como un éxito mundial siendo la serie más vista de Disney Channel y rompiendo todos los récords de audiencia. La historia transcurre en el Pretty Land School of Arts donde ambas protagonistas se encuentran y compiten en el concurso intercolegial de comedia musical. En medio de una trama que pone en evidencia la vida de cada una, a pesar de las diferencias comparten el deseo de triunfar en la música.

Su universo influyó en la cultura popular, convirtiendo a sus protagonistas en las ídolas del momento, con cuatro giras alrededor del mundo que reunieron a más de 2 millones de espectadores, incluyendo varias funciones en el Teatro Gran Rex y presentaciones en lugares emblemáticos como el Auditorio Nacional de México, Palau Sant Jordi de Barcelona (España), el Arena de Verona (Italia), y el Complejo Olímpico Deportivo de Farilo de Atenas (Grecia), entre otros.

Su discografía se posicionó #1 en las listas de ventas internacionales desde sus primeros discos “Patito Feo: La historia más linda” y “Patito Feo en el Teatro” (2007) y llegaron a ser las bandas sonoras más vendidas en países como España, Italia, Grecia, Portugal, Argentina, México y Colombia entre otros.

Entre sus certificaciones está la nominación a los Premios Emmy como Mejor Programa Infantil y Juvenil (2008), sus 11 discos de platino por ventas del mismo álbum en Grecia, y diversas categorías de los Premios Gardel como Mejor Álbum Infantil, Álbum Más Vendido del Año, DVD Más Vendido del Año, Ringtone Más Vendido del Año, además de Mejor Ficción Infantil en los Premios Martín Fierro, entre otros galardones.

A partir de noviembre de 2025 y por demanda del público está disponible por primera vez su discografía en plataformas digitales.

A 19 años de su debut televisivo,Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a los escenarios del mundo con Amigas del Corazón World Tour 2026, causando el delirio de los fans.