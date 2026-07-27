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Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al Gran Rex con Amigas del Corazón World Tour, el show inspirado en Patito Feo

Amigas del Corazón World Tour, la gira que reúne nuevamente a Laura Esquivel y Brenda Asnicar sobre los escenarios, llegará a Buenos Aires. El espectáculo se presentará en el Teatro Gran Rex con una propuesta inspirada en el universo musical de Patito Feo y una nueva mirada sobre sus canciones e historia.

27 jul 2026, 11:01
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Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al Gran Rex con Amigas del Corazón, el show inspirado en Patito Feo

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Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al Gran Rex con Amigas del Corazón, el show inspirado en Patito Feo

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, las inolvidables protagonistas de Patito Feo, llegan el 14 de octubre al Teatro Gran Rex luego de 19 años con Amigas del Corazón World Tour, la gira internacional con la que regresaron a los escenarios. Tras emocionar a miles de fanáticos en Europa y vender más de 40.000 entradas en sus primeras presentaciones, el espectáculo desembarca en Buenos Aires para revivir las canciones de la exitosa serie argentina que se convirtió en un fenómeno popular y conquistó a más de 50 países alrededor del mundo.

La llegada tiene un significado especial para las artistas, ya que es el lugar donde comenzó gran parte de esta historia. Allí presentaron “La historia más linda en el Teatro” en 2007, con 34 funciones y más de 100.000 espectadores. A casi dos décadas de aquel hito, regresan al mítico teatro porteño para reencontrarse con el público argentino y celebrar una producción que marcó la infancia y adolescencia de varias generaciones.

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El Amigas del Corazón World Tour comenzó en junio con una gran convocatoria en ciudades como Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán, donde miles de seguidores volvieron a cantar los temas de una de las producciones juveniles argentinas más exitosas de habla hispana.

Ahora, el show llega con una propuesta especialmente diseñada para celebrar el legado musical de Patito Feo. Sobre el escenario, Laura y Brenda interpretan en vivo canciones que se transformaron en himnos para millones de fanáticos, en un recorrido cargado de nostalgia, emoción y energía. Canciones como “Las Divinas”, “Tango llorón”, “Un rincón del corazón” y “Amigos del corazón” forman parte de una experiencia que conecta con la memoria emocional de quienes crecieron con la serie, pero desde una mirada actual.

En esta nueva versión, los personajes de Laura (Patricia Díaz Rivarola Castro, “Patito”) y Brenda (Antonella Lamas Bernardi) recuperan elementos del pasado para homenajear el universo de Patito Feo, aunque con el foco puesto en la evolución de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. La propuesta no busca solamente mirar atrás, sino celebrar el camino recorrido.

El espectáculo marca el reencuentro de dos figuras emblemáticas de aquella historia: Laura y Brenda, Patito y Antonella, quienes lograron conquistar Latinoamérica, Europa e Israel, trascendiendo generaciones y fronteras. Tras su paso por Europa, Amigas del Corazón World Tour continuará por Guayaquil (31/7), Ciudad de México (2/8), Bogotá (23/9) y Lima (25/9), antes de su llegada a Buenos Aires.

La preventa de entradas estará disponible a partir del 30 de julio a las 12 hs, únicamente con tarjeta BBVA Visa a través de tuentrada.com. La venta general comenzará el viernes 31 de julio a las 12 hs, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjeta BBVA Visa durante todo el período de venta.

Patito Feo, la telenovela argentina que fue éxito mundial

Patito Feo es una telenovela musical argentina destinada al público infanto-juvenil protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Desde su debut en abril de 2007 se emitió en más de 50 países de Latinoamérica, Europa y Asia donde se consagró como un éxito mundial siendo la serie más vista de Disney Channel y rompiendo todos los récords de audiencia. La historia transcurre en el Pretty Land School of Arts donde ambas protagonistas se encuentran y compiten en el concurso intercolegial de comedia musical. En medio de una trama que pone en evidencia la vida de cada una, a pesar de las diferencias comparten el deseo de triunfar en la música.

Su universo influyó en la cultura popular, convirtiendo a sus protagonistas en las ídolas del momento, con cuatro giras alrededor del mundo que reunieron a más de 2 millones de espectadores, incluyendo varias funciones en el Teatro Gran Rex y presentaciones en lugares emblemáticos como el Auditorio Nacional de México, Palau Sant Jordi de Barcelona (España), el Arena de Verona (Italia), y el Complejo Olímpico Deportivo de Farilo de Atenas (Grecia), entre otros.

Su discografía se posicionó #1 en las listas de ventas internacionales desde sus primeros discos “Patito Feo: La historia más linda” y “Patito Feo en el Teatro” (2007) y llegaron a ser las bandas sonoras más vendidas en países como España, Italia, Grecia, Portugal, Argentina, México y Colombia entre otros.

Entre sus certificaciones está la nominación a los Premios Emmy como Mejor Programa Infantil y Juvenil (2008), sus 11 discos de platino por ventas del mismo álbum en Grecia, y diversas categorías de los Premios Gardel como Mejor Álbum Infantil, Álbum Más Vendido del Año, DVD Más Vendido del Año, Ringtone Más Vendido del Año, además de Mejor Ficción Infantil en los Premios Martín Fierro, entre otros galardones.

A partir de noviembre de 2025 y por demanda del público está disponible por primera vez su discografía en plataformas digitales.

A 19 años de su debut televisivo,Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a los escenarios del mundo con Amigas del Corazón World Tour 2026, causando el delirio de los fans.

     

 

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